Moşteanu: Armata poate doborî drone care intră în spaţiul nostru aerian. Sâmbătă au avut aprobarea

Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu spune că Armata Română şi aliaţii care asigură poliţia aeriană pot doborî drone intrate în spaţiul aerian; piloţii şi antiaeriana au nevoie de aprobare militară operaţională, aprobare pe care au avut-o sâmbătă. Normele pentru lanţul de comandă la doborârea aeronavelor cu pilot au fost redactate vara aceasta, sunt pe masa CSAT şi vor fi aprobate la prima şedinţă, a mai precizat şeful MApN.

"Armata Română şi aliaţii care fac poliţie aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spaţiul nostru aerian. Asta e în Legea 73 din 2025 (n.r. - privind controlul utilizării spaţiului aerian naţional), puteţi să vă uitaţi la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat" politic cu prietenii lui Putin şi cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alţii, eu pot doar să intuiesc ce-a fost. Piloţii sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operaţională. Au avut aprobarea şi astăzi (n.r.sâmbătă) şi o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi", a scris ministrul sâmbătă seară, pe Facebook.

El a mai relatat că procedurile care stabilesc lanţul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT şi vor fi aprobate în prima şedinţă. "Până atunci, aprobarea o dă, ca şi până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanţul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar. Rusia ne-a provocat şi o să continue să ne provoace şi să ne testeze reacţia. Răspunsul nostru şi al aliaţilor va fi ferm de fiecare dată", a spus Moşteanu.

El subliniază că Eastern Sentry, noua iniţiativă anunţată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. "Ne aşteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare. Aliaţii sunt alături de noi, însă e important să descurajăm şi singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacităţile noastre de apărare", conchide ministrul Apărării.

Incident la graniţă cu o dronă rusească

Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a precizat că este vorba despre „o dronă rusească" şi că România „îşi apără spaţiul aerian" şi „rămâne vigilentă în faţa agresiunii ruseşti"

Ionuţ Moşteanu a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3, dacă drona intrată în spaţiul aerian naţional a fost doborâtă sau nu. "Nu a fost doborâtă, nu. Radarele au interceptat-o şi au văzut-o venind spre spaţiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina. Astea sunt informaţiile pe care le avem la acest moment. Drona a ieşit din spaţiul aerian înapoi spre Ucraina şi vreau să clarific un detaliu.

Din punct de vedere legal, Legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară cu mult balamuc, permite Armatei Române să dea jos dronele care intră în spaţiul aerian, deci şi piloţii de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forţelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone", a declarat Moşteanu.

