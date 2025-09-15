Moşteanu, despre piloţii care n-au doborât drona: "E uşor de pe canapea. Voi aţi văzut cum trage un F16?"

O nouă dronă a intrat în spaţiul aerian românesc. Incidentul s-a petrecut sâmbătă seară, moment în care România a ridicat două avioane de luptă F16. La scurt, două aeronave Eurofighter ale Aviaţiei germane li s-au alăturat.

Drona a fost practic "escortată" până la ieşirea din România, dar multe voci critică piloţii că n-au doborât-o, aşa cum făcuseră polonezii cu doar câteva zile în urmă. Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării, a oferit detalii despre întreaga misiune şi îi apără pe piloţii care au luat decizia de a nu deschide focul.

Ministrul Apărării, detalii despre misiunea de sâmbătă seară

Potrivit ministrului, piloţii au avut permisiunea de a trage, dar ei au luat decizia de nu a deschide focul după ce au evaluat situaţia din teren. Moşteanu spune că rafalele eliberate de mitraliera de bord a unui F16 pot ajunge şi la 5km distanţă de locul unde s-a tras, iar asta ar fi putut afecta populaţia civilă. O rachetă trasă de pe avion de luptă poate provoca daune uriaşe dacă îşi ratează ţinta, aşa că, susţine ministrul Apărării, atât timp cât n-a fost un pericol iminent piloţii au luat cea mai bună decizie.

"Am mai dat ceva detalii pentru că am așteptat să văd raportul misiunii și am stat de vorbă cu mai mulți colegi, chiar și cu unul dintre piloții implicați în misiune. Majoritatea detaliilor sunt deja în spațiul public. Drona a intrat în spațiul nostru aerian. Noi am avut două avioane în aer. După ce au identificat vizual drona Shahed, avioanele au avut permisiunea de a o doborî de la comandantul militar al operațiunii. Din momentul acela decizia a fost la piloți și la comandantul militar, pentru că nu există un contact vizual permanent cu drona între piloții avioanelor și drone. Ele sunt două aparate de zbor foarte diferite. Zboară amândouă, dar una e mică și zboară jos, are amprenta radar mai mică, una e F-16 și zboară mai sus și mai repede. Au pierdut contactul și vizual și pe radar de câteva ori. Au avut contactul direct în câteva momente. Au evaluat însă riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

E foarte ușor să zici de pe canapea de la București: 'Hai să tragem cu tunul de bord'. Intrați pe YouTube să vedeți cum trage un tun din ăla de 20 mm, cu ce cadență. Trag 100 de proiectile pe secundă și proiectilele acelea se duc la 5 km. Sau se trage o rachetă care poate să rateze ținta. Au niște sisteme, dar poate să rateze. Eu vorbesc despre niște decizii de responsabilitate majoră care nu poate să fie la altcineva decât la cei care sunt acolo direct și, din punctul meu de vedere, și-au făcut treaba foarte bine. E greu să judecăm noi de aici. E simplu să zici că apăsăm pe butoane și tragem noi în toate, în orice condiții", a declarat Ionuţ Moşteanu la Digi24.

