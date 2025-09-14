Vladimir Putin sfidează din nou NATO! De această dată, vizată a fost România, care a fost la un pas să doboare aseară o dronă a Rusiei. Un aparat de zbor fără pilot a intrat în spațiul nostru aerian timp de aproape o oră. Patru avioane de luptă F 16 au urmărit ținta și au primit aprobarea să o elimine. Pentru a doua oară în trei zile, ambasadorul Rusiei la Bucureşti a fost convocat astăzi la ministerul de Externe.

Drona kamikaze, folosită de Rusia în atacurile ucigătoare din Ucraina, a fost urmărită de două avioane F16 care erau în misiune de patrulare aeriană. Alerta a fost dată în jurul orei 18:00 când radarele au detectat mai multe drone ruseşti care se apropiau de teritoriul nostru. Una din ele a intrat 10 kilometri în spaţiul aerian românesc. A survolat nordul judeţului Tulcea, pe la Chilia Veche aproximativ 50 de minute. La un moment dat, a dispărut la granţia cu Ucraina, în zona Padina. Astăzi, Armata a căutat-o, fără să găsească, însă, vreo urmă că s-ar fi prăbuşit.

MApN anunţă că piloţii români au primit aprobarea să doboare dronele ruseşti

Pentru prima dată de la începutul războiului, Ministerul Apărării anunţă că piloţii români au primit aprobarea să doboare dronele ruseşti. "Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloţii au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21:30", a declarat Corneliu Pavel, purtător de cuvânt la MApN.

"Comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite dă ordinul de doborâre a dronelor. Comandant militar, comandant de operaţiune. Avem acest cadru din 4 iulie foarte clar definit. Piloţii de aseară au avut această aprobare de a o doborî drona", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării. Ştirea despre drona Rusiei care a intrat în spaţiul nostru aerian a fost preluată de presa internaţională, care a citat declaraţii ale oficialilor români, ucraineni, și ale şefului NATO. În timpul alertei de la noi, mai multe avioane din Polonia au fost mobilizate pentru că aparate ruseşti de zbor fără pilot s-au apropiat de graniţa ei.

Mark Rutte: "Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO"

"Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO, fiecare centimetru din teritoriul aliat, toți cei 32 de aliați! Și, în final, depinde de Rusia cât de departe vor merge, noi ne vom apăra", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO. "Începând de săptămâna viitoare, vor avea loc discuţii politice şi militare şi mă aştept să avem noi echipamente moderne pe teritoriul României de la aliaţii NATO. Avem şi noi tunuri Oerlikon la modernizat, există echipamente noi, foarte performante", a declarat Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării. De la Kiev, Volodimir Zelenski susţine că incidentul nu a fost întâmplător.

"Dacă numărăm dronele şi modalităţile în care Rusia acţionează, vedem o creştere a acestei capabilităţi. Deci o capabilitate antiaeriană şi de apărare împotriva rachetelor este un aspect care ar trebui să ne preocupe", a declarat Mircea Mîndrescu, fost comandant NATO. Incidentul are loc la trei zile după ce Polonia a doborât cu ajutorul avioanelor NATO mai multe drone ruseşti care au intrat în spaţiul ei aerian. Un sondaj dat publicităţii astăzi arată că 6 din 10 nemţi de tem că Rusia va ataca o ţară NATO.

