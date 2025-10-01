Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că specialişti în consultanţă politică i-au transmis că bugetul campaniei electorale a lui Călin Georgescu ar fi putut ajunge la 20 de milioane de euro. Totuşi, procurorii deţin informaţii despre un singur milion de euro, sumă plătită de omul de afaceri Bogdan Peşchir. Şeful statului a mai sugerat că, în spatele lui Călin Georgescu, s-ar fi aflat persoane implicate în reţelele de corupţie din România anilor ’90 – 2000.

Nicuşor Dan: Campania lui Călin Georgescu ar fi costat 20 mil. €. Cine ar fi fost în spatele său - Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, marţi seară, la Euronews România, despre anularea alegerilor din noiembrie 2024. Întrebat care sunt dovezile infiltrării Rusiei, preşedintele a afirmat: "Sunt trei componente: una de interferenţă rusă pe reţelele de socializare.

Aici, dosarul cu care a venit Parchetul General este consistent, în sensul că acolo sunt date, sunt site-uri şi metode de promovare care se duc în Rusia. Aici e o dovadă, dar nu la toate site-urile şi la toate metodele lor de promovare, ci sunt doar câteva".

În plus, preşedintele s-a referit la finanţarea campaniei de către omul de afaceri Bogdan Peşchir: "După aceea, avem pe partea de finanţare acea dovadă cu domnul Peşchir care a plătit un milion de euro. Noi bănuim că au fost de ordinul a 20, asta e estimarea. Aici e o intuiţie. Ce e cert e un milion. Intuiţia este de ordinul a 20 de milioane, e estimarea pe care mi-au dat-o toţi oamenii din consultanţă politică care au făcut tipul ăsta de campanii".

O a treia componentă este, potrivit preşedintelui, "încercările de destabilizare cu reţeaua Potra, cu venirea la Bucureşti, cu armamentul pe care îl aveau".

"Asta e componenta cea mai bine documentată de către statul român în momentul ăsta. Avem şi cadrul general pe care noi ca societate nu îl aveam în momentul noiembrie 2024. Era ceva foarte abstract - război hibrid", a mai declarat Nicuşor Dan.

Cine crede preşedintele că s-a aflat în spatele fostului candidat

Potrivit acestuia, "rapoarte foarte consistente vorbesc despre interferenţe nu numai în România, ci în întreg spaţiul european".

"Am intuiţia că în spatele lui Călin Georgescu au fost nişte oameni din corupţia românească a anilor '90 - 2000. Am spus asta cu titlu de intuiţie. Ca să ajungi de la intuiţie la o probă, trebuie să verifici circuitul unor bani care s-au plimbat, poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale. Asta e dificil şi ia timp", a mai declarat şeful statului. El a refuzat să precizeze la ce persoane din "corupţia românească a anilor '90 - 2000" se gândeşte.

