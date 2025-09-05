Nicușor Dan, despre paza SPP: Trebuie să anunți și dacă te duci să iei mălai de la supermarket

Președintele Nicușor Dan a povestit într-un interviu acordat pentru Observator cum i s-a schimbat viața după preluarea mandatului ca şef al statului. Soţia sa s-a obișnuit greu cu restricțiile impuse de paza SPP, până și pentru a merge la supermarket după mălai trebuie o mașină, a povestit preşedintele. În schimb, copiii s-au adaptat mai repede la noua realitate.

"Soția s-a obișnuit destul de greu, adică, tot, tot din cauza acestei paze, inclusiv că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai sau habar n-am ce și trebuie să anunți, să vină o mașină. Copiii, în momentul ăsta, s-au obișnuit. Ce ne-a bruiat un pic: aveam ritualul ăsta, să mă duc, să mă întorc cu fetița de la școală și discutam vrute și nevrute. Acum, fiind în mașină cu paza, ne cenzurăm", a declarat Nicușor Dan, întrebat cum s-a schimbat viața personală, pentru el și pentru familie, de la preluarea mandatului de președinte.

Nicușor Dan: Luni mergem toţi la şcoală la careu

Întrebat dacă s-a obișnuit cu Palatul Cotroceni, președintele a spus că în grădina de unde a dat interviul nu s-a plimbat niciodată. "Sincer, ieri am intrat prima oară într-o sală din muzeu.... Și iar în grădina asta nu m-am plimbat niciodată". Întrebat ce birou a primit, președintele a spus că a uitat. "Am primit un birou, m-am obișnuit cu el. Din când în când mai ies pe o terasă. Da, asta e tot... Mi s-a spus, dar am uitat (n.r. întrebat ce birou). E la etajul doi. Văd în fiecare zi cum domnul de la pază apasă la lift".

Președintele a mai povestit că luni se vor duce toți patru la careu în prima zi de școală și că soția sa încă se află în grupul de părinți, dar el nu a vrut să fie inclus. "Pentru moment, pe rețeaua de părinți nu am primit informația asta (n.r. despre grevă), deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, s-o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu, pe acolo".

Despre locuință, Nicușor Dan a precizat că "încă locuim în același loc în care ne-a prins această schimbare. Cumva s-a stabilizat și partea de pază și protecție. Vecinii s-au obișnuit, nu e cert că o să rămânem aici definitiv, dar pentru moment suntem aici".

Nicuşor Dan, după 100 de zile de mandat

Preşedintele României a facut bilanţul la o sută de zile după preluarea mandatului. Nicuşor Dan şi-a dat şi o notă pentru activitatea de până acum ca şef al statului şi consideră că marea sa realizare a fost să contribuie la formarea unei coaliţii de guvernare care să inspire stabilitate. Preşedintele n-a evitat nici subiectele arzătoare ale acestei perioade, creşterea TVA-ului, pensiile magistraţilor şi scandalul din Coaliţie.

"Cred că au fost trei lucruri importante. Unu, am avut o provocare cu formarea unui Guvern care să fie stabil, asta s-a întâmplat. După care am avut o provocare cu deficitul și, din fericire, până acum lucrurile sunt sub control. Tot timpul eu sunt o persoană exigentă. Șapte-opt, așa ceva?" a declarat şeful statului întrebat ce notă şi-ar da.

