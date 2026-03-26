Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: "Partidele sunt obligate să guverneze împreună"
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, în urma discuţiilor avute cu partidele din coaliţie, a reieşit că dorinţa acestora este să continue să guverneze împreună. El a respins un scenariu al unei posibile alianţe PSD-AUR sau PNL-AUR.
Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, dacă va desemna un premier dintr-o posibilă alianţă PSD-AUR sau PNL-AUR. "Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună", a declarat Nicuşor Dan.
Referitor la faptul că "problema" PSD-ului o reprezintă Ilie Bolojan, şeful statului a reiterat: "Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună".
