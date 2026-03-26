Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: "Partidele sunt obligate să guverneze împreună"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, în urma discuţiilor avute cu partidele din coaliţie, a reieşit că dorinţa acestora este să continue să guverneze împreună. El a respins un scenariu al unei posibile alianţe PSD-AUR sau PNL-AUR.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 18:33
Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: "Partidele sunt obligate să guverneze împreună" - Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: "Partidele sunt obligate să guverneze împreună" - Profimedia

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, dacă va desemna un premier dintr-o posibilă alianţă PSD-AUR sau PNL-AUR.  "Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună", a declarat Nicuşor Dan

Referitor la faptul că "problema" PSD-ului o reprezintă Ilie Bolojan, şeful statului a reiterat: "Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună".

Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e “frumos, deștept și bogat!”
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: "Partidele sunt obligate să guverneze împreună"
