Nicuşor Dan, despre tensiunile din coaliţie: "Partidele sunt obligate să guverneze împreună"

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, în urma discuţiilor avute cu partidele din coaliţie, a reieşit că dorinţa acestora este să continue să guverneze împreună. El a respins un scenariu al unei posibile alianţe PSD-AUR sau PNL-AUR.

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi seară, dacă va desemna un premier dintr-o posibilă alianţă PSD-AUR sau PNL-AUR. "Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună", a declarat Nicuşor Dan.

Referitor la faptul că "problema" PSD-ului o reprezintă Ilie Bolojan, şeful statului a reiterat: "Aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună".

