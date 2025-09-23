Nicuşor Dan, după întâlnirea cu liderii partidelor: "Coaliţia va continua în forma actuală"

Discuţiile dintre Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei de marţi, de la Palatul Cotroceni, au fost constructive iar preşedintele a subliniat importanţa menţinerii unităţii coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor, transmite Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, şeful statului "a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilităţii politice şi economice a ţării", iar liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, în interesul public.

Datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare, susţine Administraţia Prezidenţială

"Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înţeleg nemulţumirile legitime ale celor care au fost nevoiţi, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare şi suntem într-un proces clar de stabilizare", a declarat preşedintele, citat în comunicatul de la Cotroceni.

Administraţia Prezidenţială menţionează că ministrul Finanţelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuţia bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare, iar "indicatorii economici arată o evoluţie pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice".

"Preşedintele României a reafirmat sprijinul instituţiei prezidenţiale pentru reformele esenţiale în toate domeniile sociale, reforme aşteptate de cetăţeni şi asumate de actuala majoritate parlamentară. Coaliţia de guvernare îşi va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului", se arată în comunicat.

