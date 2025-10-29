Antena Meniu Search
Nicuşor Dan, după retragerea parţială a americanilor: "Se revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina"

Președintele Nicușor Dan a transmis că redimensionarea forței rotaționale americane în România nu afectează securitatea națională, precizând că prezența trupelor revine la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina, iar parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne neschimbat.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 13:39
Președintele Nicușor Dan a comentat redimensionarea forței rotaționale americane desfășurate în România, subliniind că măsura nu afectează securitatea națională și flancul estic al NATO. "Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina", a precizat șeful statului.

Nicuşor Dan: "Securitatea României nu va fi în niciun fel diminuată"

Potrivit lui Nicușor Dan, descurajarea amenințărilor de pe flancul estic este compensată de suplimentarea consistentă a echipamentului militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu Statele Unite.

Președintele a asigurat că parteneriatul strategic România-SUA rămâne neschimbat, iar infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională. Trupele americane vor rămâne în aceste baze, iar transferul de echipament militar către România va continua. "Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată", a concluzionat Nicușor Dan, reafirmând angajamentul țării față de parteneriatul transatlantic.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sua statele unite romania militari mapn nicusor dan
