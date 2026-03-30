Nicușor Dan: Ne-am obișnuit cu atacurile din coaliție. Guvernul minoritar nu este o soluție

Președintele Nicușor Dan susține că tensiunile dintre partidele din coaliție nu afectează funcționarea guvernării, în ciuda atacurilor publice tot mai frecvente. Șeful statului afirmă că deciziile administrative continuă să fie luate, însă avertizează că un eventual guvern minoritar nu ar fi o soluție potrivită în actualul context politic.

"Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia nişte măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează, combinaţie de administrativ cu joc politic, pe partea administrativă, funcţionează", a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan.

El a comentat şi scenariul unui guvern minoritar: "Nu cred că e o soluţie fericită pentru momentele pe care le trăim (…) Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta se întâmple, ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar", a adăugat preşedintele.

Întrebat dacă îl mai doreşte premier pe Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a afirmat că atribuţiile trebuie împărţite în această situaţie: "Preşedintele numeşte, Parlamentul susţine Guvernul pe toată perioada desfăşurării exerciţiului".

Şeful statului a precizat că a vorbit cu fiecare din liderii coaliţiei în ultimele câteva zile, aşa cum o face frecvent.

