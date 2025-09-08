Nicușor Dan nu deschide oficial noul an școlar, dar va primi o delegație de profesori la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan a explicat, luni, că nu a dorit să deschidă anul școlar în calitate de președinte pentru a nu sfida profesorii, în contextul tensiunilor și revendicărilor acestora. Însoțit de SPP-iști, a mers la școală în calitate de părinte, împreună cu fiica sa, în prima zi a noului an școlar.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României deoarece nu a dorit să sfideze, pentru că există această tensiune şi sunt revendicări ale profesorilor.

"Haideţi să vedem cum se aşază lucrurile acum şi dacă sunt lucruri care pot fi remediate, ele vor fi remediate. Dar a fost un efort pe mai multe direcţii de a reduce deficitul, ăsta a fost efortul pe educaţie şi cum v-am spus el trebuia început mai devreme ca să fie gata în opt săptămâni", a explicat Nicuşor Dan. Şeful statului a anunţat că se va întâlni cu sindicaliştii din Educaţie la ora 13:30, la Cotroceni.

Şeful statului a fost întrebat de ce nu a avut nicio reacţie la tensiunile care există în educaţie.

"A fost o discuţie între guvern şi sindicate, reprezentanţii profesorilor", a afirmat preşedintele României. El a mai fost întrebat de ce nu a deschis anul şcolar ca preşedinte, ci doar în calitate de părinte. "Pentru că există această tensiune, sunt nişte revendicări ale profesorilor şi nu am vrut să sfidez. E o discuţie în societate şi nu am vrut să sfidez".

Nicuşor Dan a mai fost întrebat despre faptul că a fost criticat pentru că ar fi fost absent din viaţa publică în ultimele săptămâni. "Da, am încercat... aţi văzut că am avut prima săptămână din septembrie şi am avut deja două interacţiuni externe, am încercat să îmi potrivesc calendarul cu al celorlaţi lideri şi al societăţii", a afirmat Nicuşor Dan.

