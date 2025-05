Nicuşor Dan nu vrea un premier tehnocrat: Întrebarea este care este asumarea politică pe tăieri de cheltuieli

Președintele Nicușor Dan a anunțat, după consultările cu partidele, că toate formațiunile au agreat începerea unui proces de reducere a cheltuielilor bugetare și formarea unei comisii în acest sens. El a subliniat că preferă desemnarea unui premier politic, considerând că varianta unui tehnocrat "nu are autoritate".

Nicuşor Dan a fost întrebat, joi, care sunt concluziile după consultările avute cu partidele parlamentare. "Fiecare dintre ele a înţeles că este nevoie să facem reduceri bugetare, inclusiv reduceri de cheltuieli ale statului şi am agreat ca doi oameni de la fiecare dintre partide să înceapă să lucreze începând de azi la o comisie de tăiere a cheltuielilor. (...)

Eu am început să lucrez, am vorbit cu reprezentanţi ai ministerului Fianţelor încă de săptămâna trecută şi în momentul ăsta am datele mari, întrebarea este care este asumarea politică pe tăieri de cheltuieli. Impresia mea este că partidele au înţeles foarte bine şi vor să tăiem", a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că varianta principală este desemnarea unui premier politic. "Deocamdată eu cred că cel mai bine şi asta este varianta principală cel mai bine este să avem un guvern care să vrea să lucreze trei ani şi jumătate şi cu un premier politic", a precizat preşedintele României.

Întrebat dacă exclude varianta unui premier tehnocrat, Nicuşor Dan a răspuns: "Pentru moment sunt discuţii, nu exclud nimic, dar nu cred că e varianta potrivită. Un premier tehnocrat nu are autoritate".

El a adăugat că deocamdată sunt discuţii pe măsuri economice şi nu pe oamenii care vor face parte din guvern. "Pentru moment discutăm de planul de măsuri economice, în paralel vor începe discuţiile pe celelalte capitole şi abia după acea pe oamenii care vor face parte", a mai declarat Dan.

Dan: Înainte de 30 iunie trebuie să pregătim un pachet privind măsurile pe deficit

Preşedintele Nicuşor Dan s-a întâlnit joi, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii mediului asociativ de afaceri. "Sper să fie prima din mai multe întâlniri pe care să le avem şi v-aş propune, pentru că ştiţi că este un moment dificil pentru politica fiscală a României, ca să spun aşa, să împărţim discuţia în două: ce e de făcut înainte de 30 iunie când trebuie să pregătim un pachet pentru a doua jumătate a lui 2025 în care să luăm nişte măsuri pentru deficit, sper eu, cât mai multe reduceri de cheltuieli, şi după 30 iunie, în care să vorbim de lucruri de construcţie", a afirmat Nicuşor Dan.

Printre participanţii la întâlnire se numără Dan Şucu, preşedintele Confederaţiei Concordia. "Există ceva care în afaceri este esenţial - se numeşte instituţia feed-back-ului. După ce ai luat o decizie, trebuie să vezi mai departe cum se aplică decizia respectivă, dacă funcţionează, dacă nu funcţionează, cum o poţi perfecţiona, asta este esenţial într-o societate şi este esenţial, după părerea mea, să facă acest lucru şi Guvernul României şi statul român", a subliniat Dan Şucu.

