Nicuşor Dan, reacţie după dovezile Parchetului privind războiul hibrid dus de Rusia în România

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marţi că raportul prezentat de Procurorul General constituie o dovadă solidă a campaniilor de dezinformare desfăşurate de Rusia în România în ultimii ani şi a influenţei majore exercitate asupra alegerilor prezidenţiale din 2024. El a felicitat Parchetul General pentru această cercetare, subliniind însă că îşi menţine criticile exprimate anterior faţă de activitatea generală a instituţiei.

Într-un mesaj pe Facebook, Nicuşor Dan a declarat că "cercetarea prezentată de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acţiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani şi a influenţării substanţiale a alegerilor prezidenţiale din 2024".

"Pentru că este o chestiune de siguranţă naţională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice şi să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toţi românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 şi în ultimii ani în spaţiul comunicaţional românesc", spune şeful statului.

Şeful statului a felicitat Parchetul General pentru cercetarea legată de alegerile din 2024. "Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activităţii lor generale", transmite Nicuşor Dan.

Procurorul general: România, ținta atacurilor hibride menite să influențeze alegerile din 2024

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a declarat, marţi, că România a fost ţinta predilectă a unor campanii ample, hibride, în contextul alegerilor din 2024 şi a adăugat că această campanie s-a manifestat atât prin atacuri cibernetice, măsuri de destabilizare a ordinii publice, cât şi prin campanii de micro-targetare a populaţiei, dezinformare şi influenţarea electoratului.

