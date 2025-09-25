Antena Meniu Search
Nicuşor Dan: "Şansele ca un conflict militar să se extindă în afara Ucrainei sunt extrem de mici acum"

Președintele Nicușor Dan spune că șansele ca un conflic militar să se extindă în afara granițelor Ucrainei sunt extrem de mici, în acest moment.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 22:01
"Sigur că în momentul în care tu trimiți drone sau chiar, cum a fost la Estonia, avioane pe un teritoriu străin, evident că este un incident care poate să degenereze", a spus Nicușor Dan, care a adăugat că sub presiunea Rusiei vede "o întărire a solidarității europene", conform Mediafax.

Întrebat care sunt șansele ca situația să escaladeze într-un conflict militar direct, șeful statului a spus, joi, la Digi24, că acestea sunt "extrem de mici în acest moment".

"Extrem, extrem de mici în acest moment. Deci șansele ca un conflict militar să se extindă dincolo de frontiera Ucrainei sunt extrem, extrem de mici pentru că, așa cum am spus mai devreme, țările europene și occidentale au arătat determinare în a se apăra", a explicat Nicuşor Dan.

