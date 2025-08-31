Antena Meniu Search
Nicuşor Dan se opune amânării repetate a pensionării magistraţilor: Au muncit triplu faţă de omologii europeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că magistraţii din România au muncit, în ultimii ani, de două-trei ori mai mult decât colegii lor din alte ţări europene. Şeful statului a subliniat că nu susţine amânarea pensionării magistraţilor cu mai mult de dublul perioadei rămase până la ieşirea la pensie, precizează News.ro.

de Redactia Observator

la 31.08.2025 , 15:51
”Magistraţii din România au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi zicem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze şase. Mai mult, mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a declarat, duminică, Nicuşor Dan.

Şeful statului a spus că măsurile din pachetul de relansare a economiei care îi privesc pe magistraţi au fost luate în baza consultărilor deciziilor anterioare ale CCR.

”M-am uitat şi pe deciziile CCR mai vechi, nu pot să spun eu ce va face CCR faţă de această măsură. Aşa cum am văzut procesul, s-a lucrat cu grijă şi citind deciziile CCR de până acum”, a declarat Nicuşor Dan.

Preşedintele a precizat că el a insistat să nu fie prelungită, dublu, pensionarea magistraţilor.

”Ce am insistat eu ca nu mai mult de dublu până la ieşirea la pensie”, a mai spus Dan.

