Tot mai mulţi candidaţi intră în lupta pentru Primăria Capitalei, iar partidele din coaliţie nu s-au înţeles asupra unui candidat comun.

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit ieri, la Iaşi, despre acest subiect şi propune revenirea la cele două tururi de alegeri. Totuşi, nu consideră problema o prioritate.

"Eu cred că se impune ca România să revină la alegerea primarilor din două tururi. Tot timpul când ești în politică, te uiți la ierarhia de priorități și prioritatea pentru România la momentul 2025 a fost stabilitatea și o coaliție cât mai stabilă și coaliția asta a decis că nu mai revenim la...cel puțin în intervalul ăsta 2024-2028 nu ne mai uităm la legislația electorală în ceea ce privește alegerea primarilor", a declarat Nicuşor Dan.

