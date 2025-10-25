Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Nicuşor Dan vrea alegeri locale în două tururi: "Cred că se impune"

Tot mai mulţi candidaţi intră în lupta pentru Primăria Capitalei, iar partidele din coaliţie nu s-au înţeles asupra unui candidat comun.

de Redactia Observator

la 25.10.2025 , 08:19

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit ieri, la Iaşi, despre acest subiect şi propune revenirea la cele două tururi de alegeri. Totuşi, nu consideră problema o prioritate.

"Eu cred că se impune ca România să revină la alegerea primarilor din două tururi. Tot timpul când ești în politică, te uiți la ierarhia de priorități și prioritatea pentru România la momentul 2025 a fost stabilitatea și o coaliție cât mai stabilă și coaliția asta a decis că nu mai revenim la...cel puțin în intervalul ăsta 2024-2028 nu ne mai uităm la legislația electorală în ceea ce privește alegerea primarilor", a declarat Nicuşor Dan.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan alegeri primarie
Înapoi la Homepage
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: &#8220;Sunt recunoscător&#8221;
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Românul „care a mâncat carne de șobolan” a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din lume. Descoperirea făcută de jurnaliștii dintr-o țară străină
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Accident șocant pe E 85. Un TIR scăpat de sub control strivește o mașină în care erau doi oameni. Impactul a fost filmat
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului?
Observator » Ştiri politice » Nicuşor Dan vrea alegeri locale în două tururi: "Cred că se impune"