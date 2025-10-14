Antena Meniu Search
Nu există pericolul ca R. Moldova să fie atacată de Rusia, susţine Nicuşor Dan. Explicaţia preşedintelui

Nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia atât timp cât Ucraina va rezista, susţine preşedintele Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 07:22
Întrebat dacă România ar interveni să îşi apere cetăţenii din Republica Moldova în condiţiile unui atac al Rusiei, Nicuşor Dan a declarat, luni, că acest pericol nu există.

"Republica Moldova are doar doi vecini, Ucraina şi România. Din fericire, Ucrainа rezistă, adică Moldova nu se poate accesa din direcţia asta şi cu atât mai puţin din direcţia României, care este ţară membră NATO. Deci, atât timp cât Ucraina rezistă, acest pericol nu există", a precizat Nicuşor Dan.

Şeful statului consideră că dacă alegerile în Republica Moldova ar fi fost câştigate de forţele pro-ruse, atunci exista pericolul unei întăriri militare ruseşti în Transnistria.

"Dacă cumva ar fi câştigat forţele pro-ruse, atunci ele ar fi permis o întărire a micuţei forţe armate de cam 1.000 de persoane care este acum în Transnistria. Dar aşa, Moldova, atâta timp cât Ucraina rezistă, nu are niciun fel de ameninţare", a adăugat preşedintele Dan.

