O deputată USR cere demisia lui Costel Alexe după scandalul ATI Iași: "A pus un manager din aceeași rețea"

Deputatul USR Monica Berescu afirmă că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, ar trebui să își dea demisia, acuzându-l că ar fi aprobat numiri "toxice" la Spitalul de Copii "Sfânta Maria" din Iași și că păstrează în funcții persoane acuzate că ar fi pus în pericol siguranța pacienților, informează News.ro.

la 02.10.2025 , 19:20
Totodată, Monica Berescu consideră că ar trebui să renunţe imediat la funcţii membrii Consiliului de Administraţie al spitalului, pentru complicitate administrativă, dar şi directorul medical şi epidemiologul spitalului, pentru că au tolerat o secţie ATI contaminată.

"Noile dezvăluiri despre secţia ATI de la Spitalul «Sf. Maria»din Iaşi arată un adevăr cutremurător: moartea a şapte copii nu este rezultatul unui «accident medical», ci al unui lanţ de complicităţi, nepăsare şi, posibil, corupţie sistemică. Ministrul Sănătăţii a confirmat public că avizul de funcţionare al secţiei a fost emis ilegal, deşi unitatea fusese «modernizată» cu investiţii uriaşe de 136,5 milioane de lei. Rezultatul? O secţie ATI fără chiuvete conforme pentru igienă – un simbol al unei administraţii care a pus contractele şi interesele deasupra vieţilor copiilor", a declarat, joi, deputatul USR Monica Berescu.

Ea acuză conducerea Consiliului Judeţean Iaşi că apelează la cosmetizări, în locul unei reforme reale.

Berescu: "Asta nu e reformă, e complicitate"

"Au murit şapte copii şi Costel Alexe a ales să nu schimbe nimic. A pus un manager din aceeaşi reţea, iar vechea conducere - inclusiv directorul medical, responsabil direct de actul medical - rămâne pe poziţii. Asta nu e reformă, e complicitate. Cât timp aceiaşi oameni conduc spitalul, copiii internaţi nu pot avea nicio siguranţă", a adăugat deputatul USR, Monica Berescu.

Tot joi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat după ce managerul Spitalului "Sfânta Maria" din Iaşi, Cătălina Ionescu, a fost demis din funcţie ca urmare a deceselor a şapte copii, dar a revenit în funcţia de director medical.

Rogobete a cerut ca Ionescu să fie demisă şi din această funcţie, ministrul solicitând şi demiterea şefei secţiei de Anestezie-Terapie Intensivă, despre care a afirmat că a fost numită ilegal.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat "deficienţe grave" cu privire la modul în care au fost aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiile nosocomiale în Spitalul "Sfânta Maria" din Iaşi, dar şi nerespectarea legislaţiei privind numirea în funcţie a şefei secţiei ATI din spital şi a medicului epidemiolog.

Rogobete anunţă că aceste două rapoarte vor fi trimise către Parchetul General.

