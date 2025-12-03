NATO, ajutor militar de peste 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Rusia, somată să înceapă negocieri reale

Mai multe state membre NATO au anunțat miercuri un nou ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de peste 1 miliard de dolari, și au cerut Rusiei să renunțe la amenințări și să inițieze negocieri reale cu Kievul, transmite AFP, conform Agerpres.

Miniştrii de externe ai NATO au dat startul unei reuniuni la Bruxelles, a doua zi după o nouă rundă de discuţii între Rusia şi Statele Unite la Moscova, dar fără secretarul de stat american Marco Rubio.

"Niciun compromis" nu a putut fi atins la Moscova cu privire la problema centrală a teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia, în urma discuţiilor dintre trimisul preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi preşedintele rus Vladimir Putin, aminteşte AFP.

"Discuţiile de pace sunt în desfăşurare, ceea ce este un lucru bun, dar, în acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că, în timp ce acestea au loc şi fără a şti când se vor încheia, Ucraina se află în cea mai puternică poziţie posibilă pentru a continua lupta", a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Mai mulţi miniştri au subliniat lipsa de angajament a Kremlinului faţă de pace în urma acestor discuţii de la Moscova.

"Preşedintele Putin ar trebui să înceteze bravada şi vărsarea de sânge şi să fie pregătit să vină la masa negocierilor pentru a susţine o pace dreaptă şi durabilă pentru Ucraina", a declarat ministrul de externe britanic, Yvette Cooper.

Vladimir Putin a declarat marţi că ţara sa este pregătită pentru război împotriva Europei dacă aceasta decide să îl lanseze.

Este mai bine să "nu ascultăm propaganda Kremlinului", a declarat ministrul de externe leton, Baiba Braze, în această privinţă.

Ruşii "nu sunt absolut deloc interesaţi nici de un armistiţiu, nici de un acord de pace", a subliniat şi ministrul de externe lituanian, Kestutis Budrys, la sosirea sa la Bruxelles, cerând aliaţilor NATO să sprijine Ucraina.

Mai multe ţări, inclusiv Norvegia, Polonia şi Germania, au anunţat miercuri că vor achiziţiona arme americane în valoare de aproximativ un miliard de euro pentru Ucraina.

Potrivit Reuters, ministrul de externe norvegian, Espen Barth Eide, a promis miercuri o investiţie de 500 de milioane de dolari pentru achiziţionarea de arme pentru Ucraina.

Iar ministrul de externe german, Johann Wadephul, a anunţat că Berlinul va oferi încă 200 de milioane de dolari pentru livrări de arme şi muniţii de fabricaţie americană către Ucraina. Cifra vehiculată de Wadephul este ceva mai mare decât cele 174,6 milioane de dolari promise anterior de ministrul apărării german, Boris Pistorius, remarcă dpa.

Aceste achiziţii vor fi efectuate în cadrul programului PURL (lista de cerinţe prioritare pentru Ucraina - n.r.), care vizează dotarea Ucrainei cu arme americane şi este finanţat de ţări europene. Programul a strâns deja aproximativ patru miliarde de euro.

Canada a promis, de asemenea, 200 de milioane de euro, iar Olanda a anunţat luni un angajament de 250 de milioane de euro.

Franţa, care nu participă la acest program, este sub presiunea partenerilor săi, inclusiv a Germaniei şi a Olandei, să contribuie mai mult la sprijinul militar pentru Ucraina.

