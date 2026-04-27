George Simion, după anunțarea moțiunii de cenzură PSD - AUR: "Votul în Parlament, pe 5 mai"

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni într-o conferință de presă că obiectivul partidului pe care îl conduce este acela de a reduce numărul de parlamentari, eliminarea subvențiilor de stat pentru partidele politice și alegerea primarilor în două tururi.

Demersurile AUR în această direcție se vor concretiza în inițiative depuse în birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului.

"Astăzi la ora 12:00, în Biroul Permanent al Senatului și la ora 13:30, în Biroul Permanent al Camerei Deputaților vom cere punerea pe ordinea de zi sub rezerva primirii raportului din partea comisiilor raportoare a legilor inițiate de noi cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300, cu privire la eliminarea subvențiilor de stat pentru partidele politice și cu privire la alegerea primarilor în două tururi", a declarat George Simion.

Președintele AUR a pus în discuție și tăierea sau reducerea drastică a subvenției pentru partidele politice.

"De asemenea vom vota în birourile permanente și în plenul Camerei Deputaților și Senatului pentru orice inițiativă care vine în acest sens. Să ajungem la 300 de parlamentari, nu la 380, 390, 300 și un pic 300, așa cum au votat românii, pentru tăierea sau reducerea drastică, nu cu 20% ci cu 95% a subvenției pentru partidele politice, pentru votul primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi", a mai spus Simion.

Șeful AUR a făcut apel la reconciliere națională, în interesul cetățenilor.

"Dialogăm cu toți actorii politici, este timpul să ajungem la reconciliere națională, este timpul să înțelegem că primează interesul cetățenilor și firmelor românești, nu interesele de partid. De aceea ne punem în spatele poporului român și vom face exact ceea ce am promis alegătorilor noștri. Alți actori publici, alți actori politici, precum Nicușor Dan, nu își respectă electoratul și fac alte jocuri și acționează în alt sens decât au spus în mod repetat", a mai declarat George Simion.

În context, George Simion a explicat că, dacă se strâng toate cele 233 de semnături necesare, votul pentru moțiunea de cenzură ar urma să aibă loc la data de 5 mai.

"Vom depune moțiunea imediat ce se strâng 233 de semnături, estimăm votul și căderea Guvernului pe data de 5 mai", a anunțat George Simion.

Simion a estimat că votul asupra moţiunii ar putea avea loc pe 5 mai, precizând că parlamentarii PSD, AUR şi PACE-Întâi România susţin demersul.

George Simion a explicat că, dacă semnăturile vor fi strânse, moţiunea de cenzură ar putea fi depusă chiar marţi.

"Avem ca interes să dăm jos Guvernul Bolojan. Dacă şi PSD are acelaşi interes, se va afla pe lista de semnături. (...) Dacă erau două moţiuni de cenzură şi fiecare partid susţinea moţiunea lui, Guvernul nu ar fi căzut (...). AUR îşi doreşte să se ajungă la alegeri anticipate şi la o altă pondere a partidelor în Parlament. O să mă bat pentru firmele româneşti şi capital românesc", a spus Simion, luni, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă AUR îşi asumă formarea unui guvern alături de PSD, Simion a răspuns: "Sigur că ne asumăm".

