Pachetul 3 de austeritate. Ce concedieri şi tăieri va include reforma administrației locale și centrale

Liderii coaliţiei de guvernare, reuniți miercuri la Palatul Victoria pentru o nouă rundă de discuţii, iau în calcul să includă în următorul pachet atât tăierile din primării, cât și pe cele din instituțiile centrale, potrivit surselor Observator. Concret, este vorba despre reducerea cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală și reducerea cu 10% a cheltuielilor salariale totale în administrația centrală. PSD decide luni dacă validează acest plan. Pachetul va fi adoptat prin asumarea răspunderii în Parlament.

Potrivit surselor Observator, următorul pachet de austeritate ar urma să includă tăieri de personal și costuri atât la nivel local, cât și la centru. Totodată, a fost discutată și reforma administrativ-teritorială.

Ce va conţine pachetul următor de austeritate

Astfel, pachetul următor de reforme și austeritate propus în coaliție va viza administrația locală: toate primăriile vor trebui să reducă cu 10% numărul de posturi ocupate. Asta înseamnă mai puțin personal, însă, tăierile ar urma să fie aplicate diferențiat, în funcție de organigrame.

În ceea ce privește administrația centrală, cheltuielile salariale totale trebuie să scadă cu 10%, dar ar urma să se facă o analiză pe fiecare instituție în parte. Asta înseamnă că tăierea nu va fi uniformă: unele ministere sau agenții vor suporta reduceri mai mari, altele mai mici. În plus, nu ar fi vorba neapărat de concedieri, ci mai degrabă de reduceri sau de plafonarea unor sporuri, potrivit surselor citate.

De asemenea, coaliția ia în calcul ca o parte dintre instituții să fie desființate sau comasate, pentru a reduce costurile. Se discută și modificarea rangului unor localități. Unele municipii ar putea deveni orașe, pentru că nu mai îndeplinesc numărul de locuitori necesar, iar unele comune ar putea fi ridicate la statut de oraș.

Surse politice au declarat pentru Observator că premierul Bolojan este de acord cu această variantă. Luni, PSD decide dacă validează acest plan, iar marți ar urma să se dea verdictul final în coaliție.

La întâlnirea de la Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, au fost prezenţi vicepremierul Marian Neacşu şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu (PSD), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor, Cseke Attila (UDMR), Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

Telenovela reformei administraţiei locale

Preşedintele Nicuşor Dan declara marţi, la Timişoara, că discuţiile pe administraţia locală vor mai continua câteva săptămâni. Şeful statului a dat asigurări că, până la următoarele alegeri, Guvernul va reuși să reducă cu 20% numărul de funcționari din administrația locală și centrală, dar a ținut să precizeze că este vorba de funcționari din administrație, nu de personal din Poliție, Sănătate sau Educație.

"Când s-a scris în programul de guvernare, s-au referit la funcționari din administrația locală și centrală", a precizat Nicușor Dan, subliniind că, în acest interval de 3,5 ani cât a mai rămas până la alegeri "guvernul va reuși să-și îndeplinească sau să se apropie de ținta de 20% a reducerii de personal din structurile administrative locale și centrale". "Estimez că, pe administrația locală, discuțiile vor mai continua câteva săptămâni", a mai completat el.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că sunt puse în discuţie două scenarii principale: unul care vizează o reducere din posturile ocupate şi un altul care presupune un mix de reduceri de cheltuieli, la bunuri şi servicii şi de personal. "Scenariile sunt cele prezentate şi de dumneavoastră: un scenariu în care ne referim la o reducere de personal pe posturi ocupate, un scenariu referitor la reducerea cheltuielilor de personal sau bunuri şi servicii, respectiv o posibilitate de a le combina într-un fel sau altul pentru a găsi un compromis", a declarat Cseke Attila, miercuri, într-o intervenţie la Digi 24.

El a explicat că mecanismul propus de minister nu aduce reduceri de personal semnificative acolo unde "primarul a fost un gospodar bun şi şi-a eficientizat structura de personal". "Ceea ce înseamnă că la peste 700 de UAT-uri, practic, nu ar fi vorba de o reducere efectivă de personal, iar la restul de 2.400-2.500 de UAT-uri, şi acolo diferenţiat. Acolo unde organigrama este plină, este ocupată, toate posturile sunt ocupate, evident e vorba de o reducere mai semnificativă de personal. Pentru că se aplică un procent de 30% prin care, la final, se ajunge la o reducere de 10% posturi ocupate", a afirmat Cseke Attila.

Acesta s-a declarat nemulţumit de faptul că, inclusiv în coaliţie, mare parte a discuţiei privind reforma administraţiei locale se axează pe "acest număr de reduceri de posturi". "În timp ce pachetul acesta are 50 de pagini cu o mulţime de lucruri bune pentru autorităţile locale şi care pun în regulă nişte mecanisme financiare, ajută autorităţile locale", a explicat Cseke Attila.

El a punctat că, în cazul în care în următoarele săptămâni nu se ajunge la un acord în coaliţie privind reforma administraţiei locale, acest lucru ar dăuna şi mesajului pe care îl dă coaliţia. "Noi credem, vorbesc de UDMR şi de Ministerul Dezvoltării, că prima variantă trebuie reglementată, trebuie reglementată urgent, imediat după aceasta şi reducerea la administraţia centrală, pentru că şi acolo avem o birocraţie. Sigur, acolo nu avem un sistem, hai să spun, atât de bine legiferat ca la administraţia locală - acolo reducerea de 20% este prevăzută în programul de guvernare, în cel puţin două locuri - la administraţia centrală nu avem un procent în programul de guvernare", a mai declarat Cseke Attila.

