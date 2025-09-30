Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Timișoara că în anumite instituții centrale și locale este nevoie ca unii angajați să plece din sistem. Reforma administrativă va include reduceri de personal și cheltuieli, dar și reechilibrarea zonelor unde este nevoie de mai mulți oameni, cum ar fi în poliția responsabilă cu securitatea publică. Concedierile nu vor viza poliția, sănătatea sau educația, a precizat șeful statului.

Tăieri în administrație, dar nu pentru toți. Nicuşor Dan anunţă ce bugetari își păstrează locurile de muncă

E nevoie ca în anumite instituții centrale și locale să plece oameni din sistem, a declarat, marți, la Timișoara, președintele Nicușor Dan.

Întrebat marți despre reforma administrației, președintele Nicușor Dan susține că aceasta este o problemă "vastă, cu multe aspecte".

"Evident că dacă ne uităm la întregul sistemul administrativ, central și local, există zone însemnate unde e nevoie de ieșiri din sistem, după cum există zone în care e nevoie de mai mulți oameni în sistem. De exemplu, pe partea din poliție responsabilă cu securitatea publică, și mai sunt câteva astfel de exemple", a adăugat președintele.

Concedieri și reduceri de cheltuieli în administrația publică

"Ca să vă dau un răspuns general, e nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reduceri de cheltuieli pe alte segmente, bunuri și servicii, etapizare de investiții. Și sunt sigur că în coaliție se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună asumată".

Aprofundat, pe subiectul cu cele 20 de procente de concedieri în administraţia centrală incluse în programul de guvernare, preşedintele a subliniat: "Vorbim de funcţionari din administraţie, nu Poliţie, nu sănătate, nu educaţie. Când s-a scris în programul de guvernare, 20% se referă doar la funcţionari din administraţia centrală şi locală, nu tot sectorul bugetar. În trei ani şi jumătate, cât au rămas până la următoarele alegeri, eu cred că ne vom apropia de acest procent".

Preşedintele a anunţat că discuţia pe tema tăierilor din administraţia locală vor mai continua câteva săptămâni.

