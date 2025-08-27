Nicuşor Dan a discutat cu liderii coaliţiei înainte de şedinţa de ieri, pentru a afla în ce stadiu se află Pachetul II de măsuri fiscale. Pensiile şi vârsta de pensionare a magistraţilor, dar şi reforma adiministraţiei locale au fost pe ordinea de zi a şedinţei. Între timp, mai multe companii şi agenţii din subordinea guvernului contestă reducerile salariale prevăzute în al doilea pachet de măsuri. ASF, ANCOM și ANRE au transmis o scrisoare Parlamentului, în care avertizează că "măsurile propuse au potențialul de a genera riscuri sistemice".

Preşedintele Nicuşor Dan a fost prezent, ieri, la Palatul Victoria unde a discutat cu Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, înainte de şedinţa care a adus mai multe clarificări asupra celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Sub ameninţarea protestelor şi grevelor, Nicuşor Dan le-a cerut liderilor coaliţiei ca valoarea pensiilor să scadă treptat.

După aproape 4 ore de discuții la Palatul Victoria, liderii coaliției au căzut de acord asupra unor reforme. Cea mai importantă - creşterea vârstei de pensionare pentru magistraţi, care va fi făcută etapizat în 10 ani. Apoi, sistemul de sănătate va primi fonduri suplimentare pentru ambulatoriile din spitale, care vor prelua pacienţii fără urgenţe majore şi vor elibera camerele de gardă.

"Am ajuns la o variantă agreată într-un procent de 99%, aş spune, de către toate partidele din coaliţie, pentru acest Pachet II şi aşteptăm ca la finalul săptămânii, deci mâine şi poimâine va fi consolidat, din proiectele care au fost puse în transparenţă şi care au fost discutate în coaliţie, va fi consolidat un singur proiect care apoi îşi va lua toate avizele şi vineri după amiază, seara, probabil, vom avea o şedinţă de Guvern în care vom aproba acest pachet", a afirmat ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, marţi seară.

Noi modificări în administraţia locală

Noile modificări vizează şi administraţia locală. Potrivit surselor Observator, concedierile vor creşte de la 20%, cât era prevăzut iniţial, la 22% sau chiar 23%. Astfel, primarii vor primi mai mulţi bani pentru investiţii. O altă modificare importantă, spun sursele, cerută de primari şi propusă de PSD e ca administraţiile locale să nu mai primească bani de la Guvern în funcţie de recensământ, ci de datele INS. Asta după ce, la ultimul recesământ, s-au înregistrat mai multe erori privind numărul real de locuitori.

Alt subiect care a aprins spiritele în coaliţie este reforma societăţilor de stat. PSD a cerut să nu fie redus numărul de membri din Consiliile de Administraţie la companiile care şi-au ales deja conducerea, ci doar la cele care urmează să îşi facă selecţia.

"PSD nu este de acord ca în reforma companiilor de stat să fie incluse aceste trei aspecte. Concursurile ilegale să fie anulate. Nu sunt de acord cu extinderea criteriilor de performanţă. Asupra acestor aspecte nu există consens în coaliție, în special din partea PSD, dar fără sa ni se spună de ce și care este argumentul", a declarat Radu Miruţă, ministrul Economiei.

Coaliţia a căzut de acord şi asupra majorării contribuţiilor la asigurări de sănătate pentru persoane fizice autorizate şi liberi profesionişti. Contribuţia va fi calculată la 72 de salarii minime, faţă de 60 în prezent. În această situaţie sunt medici, arhitecţi, avocaţi care lucrează pe cont propriu.

"Noi, profesiile liberale, am suferit o mărire a plafonului în 2023. De la 24 de salarii, ni s-a mărit plafonul la 60 de salarii. La nivelul profesiei de avocat, apreciem că afectarea ar putea sa intervină undeva la aproximativ 2.000 de avocaţi", spune Traian Briciu, preşedinte Uniunea Naţională a Barourilor.

Taxa de 25 lei pentru coletele cu valoare sub 150 euro din afara Uniunii Europene a fost agreată şi ea. Din pachetul asupra căruia acăzut de acord coaliţia de guvernare mai fac parte majorarea impozitului pe proprietăți cu peste 70% de anul viitor, şi mărirea taxelor locale pentru mașini poluante, cu 30%.

Deși în proiectul inițial, capitalul social obligatoriu trebuia majorat la 8.000 lei, partidele au propus plafoane diferențiate, în funcţie de cifra de afaceri, între 500 şi 90.000 de lei. "Mi se pare ceva mai calibrat decât înainte. Cu cât cifra de afacere e mai mare, răspunderea potenţială a acelor companii e mai mare şi automat trebuie să aibă cu ce să răspundă. O altă problemă, capitalulul negativ al companiilor, care trebuie tratat", spune Adiran Codîrlaşu, preşedinte CFA.

Cum nu s-au înţeles în privinţa tuturor măsurilor, discuţiile continuă şi azi în grupul de lucru de la Palatul Victoria. Potrivit unor surse, şedinţa de guvern în care se va stabili forma finală a pachetului doi care va fi asumat în Parlament va avea loc vineri.

