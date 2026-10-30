O încăierare violentă a avut loc între membri ai Parlamentului în Armenia, în urma căreia unui deputat din opoziţie îi curgea sânge din nas, iar un echipaj de ambulanţă a intervenit la faţa locului, potrivit presei locale, relatează The Associated Press.

Momentul în care puterea şi opoziţia s-au luat la bătaie în Parlamentul Armeniei. A fost chemată ambulanța - captură X

Încăierarea a izbucnit joi, în timpul unei intervenţii a unui deputat din Partidul Contractul Civil, aflat la putere, Taron Chakhoyan, scrie News.ro.

El a avut un schimb de replici tensionat cu liderul Partidului Armenia Puternică, aflat în opoziţie, Narek Karapetyan.

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Situaţia a degenerat după ce deputaţi s-au ridicat de la locurile lor, s-au îmbrâncit şi s-au lovit cu pumnii.

Unui deputat din cadrul opoziţiei, Andranik Gevorgyan, îi curgea sânge din nas, iar altul, Ruben Mkhitaryan, avea hainele rupte, potrivit presei locale.

Şedinţa s-a reluat ulterior.

Preşedintele Parlamentului, Ruben Rubinyan, a atribuit responsabilitatea încăierării opoziţiei, potrivit agenţiei armene de presă Armenpress.

Premierul armean Nikol Paşinian a condamnat aceste violenţe, însă a apărat comportamentul violent al aleşilor din partidul său.