Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, la depunerea jurământului, în Parlament, că este în interesul naţional ca România să aibă un guvern susţinut de o majoritate parlamentară iar ca toată majoritatea să-şi asume reformele fiscale de care România are nevoie. "Cer partidelor politice să acţioneze în interesul naţional", a spus Dan. Preşedintele a arătat că, "pe termen scurt, România are o problemă, problema deficitului".

"Pe scurt, România cheltuieşte prea mult faţă de ce îşi poate permite. Chestiunea asta poate să pună în discuţie stabilitatea financiară la care am muncit cu toţii, toţi aceşti ani", a subliniat Nicuşor Dan. "Este în interesul naţional ca România să aibă un guvern susţinut de o majoritate parlamentară. Este în interesul naţional ca toată majoritatea să-şi asume reformele fiscale de care România are nevoie", a spus preşedintele în plenul Parlamentului. Preşedintele a mai spus că este în interesul naţional ca România să transmită pieţelor financiare mesajul de stabilitate iar România să transmită mediul investiţional un semnal de deschidere şi de predictibilitate.

"Cer partidelor politice să acţioneze în interesul naţional care urmează. Nu va fi despre trecut, este despre viitorul imediat al României şi nu este despre calcule politice, este, repet, despre interesul naţional şi sunt convins că românii vor evalua în consecinţă", a arătat el.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că este nevoie ca România să reducă birocraţia şi să digitalizeze, să reformeze procesul de acces şi promovare în funcţia publică. În plus, a spus el, avem nevoie să stopăm marea evaziune fiscală, să reducem şi să eficientizăm cheltuielile statului. Nicuşor Dan a mai afirmat că e nevoie de digitalizarea întregului sistem de sănătate şi să stimulăm financiar, personalul didactic. Potrivit lui Dan, pe termen lung, România are nevoie de o reformă temeinică. "În ceea ce priveşte sistemul administrativ, e nevoie ca România să reducă birocraţia şi să digitalizeze. E nevoie ca România să reformeze procesul de acces şi promovare în funcţia publică. E nevoie de o reformă administrativ-teritorială şi e nevoie de o reformă a sistemului electoral", a spus Nicuşor Dan în Parlament. Preşedintele a arătat că, "în ceea ce priveşte economia, avem nevoie să stopăm marea evaziune fiscală, să reducem şi să eficientizăm ccheltuielile statului, să asigurăm o guvernanţă şi un management profesionism la companiile de stat, să avem o strategie bine definită de dezvoltare economică, să stimulăm capacităţii agro-industriale şi de procesare, pentru a optimiza producţia agricolă, să finanţăm un sistem coerent de irigaţii, să simplificăm accesul la fondurile urbane şi să asigurăm un cadru favorabil investitorilor. ”În ceea ce priveşte sistemul de sănătate, este nevoie de digitalizarea întregului sistem, de o echilibrare între medicină primară şi ambulatorie şi sistemul de spitale, de o strategie de investiţii în infrastructura în sistemul sanitar, de o extindere a reţelei de centre pentru tratarea dependenţelor şi de o stimulare a profesioniştilor în care aleg să profeseze în medii rurale şi oraşe".

Preşedintele a menţionat că, în ceea ce priveşte educaţia, este nevoie să stimulăm financiar personalul didactic. Potrivit preşedintelui, este nevoie să investim în educaţia timpurie, adică în creşte şi grădiniţe, şi este esenţial să prevenim abandonul şcolar.

Legat de justiţie, este nevoie ca parchetele să se focalizeze pe marile zone de corupţie din societate, de reforma Inspecţiei Judiciare şi să reflectăm la legea Curţii Constituţionale.

"În ceea ce priveşte justiţia, este nevoie ca parchetele să se focalizeze pe marile zone de corupţie din societate. Este nevoie de o reformă a unei instituţii fundamentale, Inspecţia judiciară. Este nevoie să reducem timpul de soluţionare a dosarelor, prin măsuri administrative şi uneori legislative", a spus preşedintele în plenul comun al celor două Camere.

El a mai arătat că "este nevoie să redefinim procedurile de promovare a magistraţilor şi este nevoie să reflectăm la legea Curţii Constituţionale".

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, la depunerea jurământului, că este nevoie de simplificarea şi eficientizarea sistemului de pensii, de reforma sistemului de prestaţii sociale şi de o reformare a instituţiilor de autorizare şi control, pe mediu, de o reformă a Romsilva.

El a spus că, în ceea ce priveşte mediul, este nevoie de o reformare a instituţiilor de autorizare şi control, de extindere a activităţii Gărzii de Mediu şi de o reformă la Romsilva, dar şi de o preocupare cu privirea la dezvoltarea urbană, care afectează viitorul localităţilor noastre şi de o stimulare a gestionării eficiente a deşeurilor. "În ceea ce priveşte zona culturală, este nevoie de un program naţional de acces la cultură şi educaţie prin cultură, e nevoie de o susţinere a culturii contemporane şi a dialogului cu administraţia, de o promovare a culturii române contemporane, ca resursă de prestigiu în plan internaţional şi de punerea în valoare a patrimoniului national, din nou ca resursă pentru România în plan international", a declarat el. Preşedintele a subliniat că "în zona socială şi a egalităţii de şanse, este nevoie de simplificarea şi eficientizarea sistemului de pensii, de reforma sistemului de prestaţii sociale de dezvoltarea serviciilor sociale în comunităţi, de dezvoltarea unui sistem de îngrijire de lungă durată şi paliativă, de eliminare a obstacolelor la accesul femeilor la piaţa muncii şi de combatere a violenţei domestice".

Preşedintele Nicuşor Dan ş-a prezentat şi priorităţile în plan extern, în plenul celor două Camere.

"În ceea ce prieşte politica externă a României este nevoie de consolidare a relaţiilor noastre transatlantice, parteneriaţul strategic cu Statele Unite ale Americii, participarea noastră la NATO şi dialogul, participarea la dialogul între Uniunea Europeană şi NATO, participarea la arhitectura europeană de apărare autonomă, reducerea dependenţelor critice în ceea ce priveşte energia, tehnologia şi lanţurile de aprovizionare, consolidarea sistemului de apărare în faţa războiului hibrid, mărirea treptată a procentului din PIB pentru apărare în acord cu partenerii noştri, participarea activă a României în procesul de decizie la nivelul Uniunei Europeane", a declarat Nicuşor Dan.

El a mai afirmat că, în ceea ce prieşte relaţia cu Republica Moldova, priorităţile sunt "sprijinirea parcursului său european, consolidarea şi extinderea proiectelor comune în domeniul infrastructurii energetice şi de transport, crearea Fondului de garantare al investiţiilor româneşti în Republica Moldova, continuarea şi extinderea schimburilor culturale şi academice şi nu în cele din urmă funcţionalizarea acelor instituţii care produc dificultăţi, vămile şi Autoritatea naţională pentru cetăţeni". "În ceea ce îi prieşte pe românii din diaspora, e nevoie să eficientizăm procedurile şi serviciile consulare, să creăm o structură dedicată celor care doresc să se întoarcă acasă şi special celor care doresc să se întoarcă pentru a investi în România", a spus preşedintele. El a arătat că este nevoie "să reuşim să predăm sistematic limba română în comunităţile de români pentru copii şi să reuşim să asigurăm o reprezentare proporţională în Parlament pentru românii din diaspora".

"Acestea sunt, în opinia mea, priorităţile pentru anii care vin. România are în România, în diaspora, în Republica Moldova şi în teritoriile din jurul României oameni muncitori, oameni cinstinţi, oameni de bun simţ, are meseriaşi care au dovedit, are oameni de afaceri care au dovedit, are profesionişti care au dovedit. Trebuie ca noi toţi, împreună, să concentrăm toate aceste energii pentru binele comun şi pentru România la care visăm cu toţii. Cu toţi împreună, toate aceste resurse, nu putem să nu reuşim", a spus Nicuşor Dan în finalul discursului.

