PSD va decide după Paşte dacă mai rămâne sau nu la guvernare şi dacă va cere sau nu schimbarea premierului. Este decizia luată azi de social democrati, iar liberalii se vor reuni și ei în această după-amiază. PNL va decide ce calea are de urmat dacă PSD va forţa debarcarea lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului.

Totul depinde în acest moment de poziția Partidului Social Democrat. Liderii PSD vor decide imediat după sărbătorile pascale, mai exact pe data de 20 aprilie, dacă partidul va ieși sau nu de la guvernare sau dacă va continua susținerea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu vrea o consultare amplă cu aproape 5.000 de membri PSD din toate județele țării, care ar trebui să răspundă clar la câteva întrebări. În primul rând, dacă PSD îl mai susține sau nu pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului sau dacă, mai degrabă, social-democrații vor cere un alt premier din partea Partidului Național Liberal. De asemenea, PSD ar trebui să decidă după Paște, pe 20 aprilie, și dacă va cere sau nu eliminarea USR din coaliția de guvernare.

PNL decide strategia în cazul în care PSD forțează debarcarea lui Bolojan

Liberalii se reunesc și ei astăzi într-o ședință la ora 17, la Vila Lac din Capitală, pentru a decide strategia de urmat în cazul în care PSD va forța debarcarea premierului Ilie Bolojan, iar surse Observator spun că liberalii au și ei un plan în acest caz.

În primul rând, Ilie Bolojan și liderii care îl susțin la vârful PNL ar vrea ca, în cazul în care PSD va propune în coaliția de guvernare schimbarea premierului Ilie Bolojan, atunci liberalii să se retragă în opoziție și să lase Partidul Social Democrat în "offside" în acest caz. E drept însă că, în interiorul Partidului Național Liberal, există două tabere. În egală măsură, există și liderii Partidului Național Liberal care ar vrea ca partidul să rămână la putere în orice condiții, iar în acest caz ar fi de acord cu planul social-democraților de a-l înlocui pe Ilie Bolojan și atunci și-ar dori ca Partidul Național Liberal să propună un alt premier, să păstreze coaliția cu Partidul Social Democrat.

Evident că va conta mult și poziția președintelui Nicușor Dan, cel care spunea recent că cele patru partide, deci inclusiv USR în coaliția de guvernare, sunt condamnate să guverneze împreună. Dar atunci când a fost întrebat dacă îl susține sau nu pe Ilie Bolojan în continuare în fruntea guvernului, șeful statului nu a dat un răspuns limpede, a spus doar că majoritatea parlamentară este cea care decide dacă îl mai susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan.

