Video PNL, AUR şi USR votează pentru 300 de parlamentari. Aleşii ne costă 145.000 de euro pe an fiecare

Încă o ruptură în coaliţia de guvernare. Premierul şi liberalii vor vota legea prin care USR propune reducerea numărului de parlamentari şi vor avea un aliat neaşteptat - partidul lui George Simion. UDMR se opune categoric pentru că şi-ar împuţina senatorii şi deputaţii. Statul ar economisi, însă, aproape 100 milioane de euro în patru ani.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 19:46

Un proiect de lege, depus la Senat, ar putea îndeplini dorinţa premierului. Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să voteze proiectul USR, chiar dacă nu există un acord în Coaliţia de guvernare.

465 de senatori şi deputaţi sunt în prezent în Parlament. Un senator reprezintă 160.000 români, iar un deputat - aproape 70.000.

Proiectul USR ar desfiinţa practic 165 de mandate. Dacă legea va fi adoptată, atunci vom ajunge la un Parlament cu doar 300 de aleşi - 100 de senatori şi 200 de deputati, o diferentă majoră faţă de Referendumul adoptat în 2009. La acea vreme, românii au validat prin vot structura unui Parlament cu o singura camera - un scenariu care poate fi aplicat doar prin modificarea Constituţiei şi desfiinţarea Senatului. 

Legea propusă acum de USR ar păstra cele două camere, dar ar reduce cu o treime numărul de aleşi.

UDMR şi minoritătile nationale nu susţin schimbarea. Maghiarii ar pierde jumătate dintre mandate şi ar avea cel mult 15 parlamentari.

Legea ar aduce, însă, economii uriaşe la Bugetul de Stat.

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că va susţine proiectul depus de USR.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

parlament parlament unicameral numar parlamentari psd pnl usr minoritati
