Încă o ruptură în coaliţia de guvernare. Premierul şi liberalii vor vota legea prin care USR propune reducerea numărului de parlamentari şi vor avea un aliat neaşteptat - partidul lui George Simion. UDMR se opune categoric pentru că şi-ar împuţina senatorii şi deputaţii. Statul ar economisi, însă, aproape 100 milioane de euro în patru ani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Un proiect de lege, depus la Senat, ar putea îndeplini dorinţa premierului. Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să voteze proiectul USR, chiar dacă nu există un acord în Coaliţia de guvernare.

465 de senatori şi deputaţi sunt în prezent în Parlament. Un senator reprezintă 160.000 români, iar un deputat - aproape 70.000.

Articolul continuă după reclamă

Proiectul USR ar desfiinţa practic 165 de mandate. Dacă legea va fi adoptată, atunci vom ajunge la un Parlament cu doar 300 de aleşi - 100 de senatori şi 200 de deputati, o diferentă majoră faţă de Referendumul adoptat în 2009. La acea vreme, românii au validat prin vot structura unui Parlament cu o singura camera - un scenariu care poate fi aplicat doar prin modificarea Constituţiei şi desfiinţarea Senatului.

Legea propusă acum de USR ar păstra cele două camere, dar ar reduce cu o treime numărul de aleşi.

UDMR şi minoritătile nationale nu susţin schimbarea. Maghiarii ar pierde jumătate dintre mandate şi ar avea cel mult 15 parlamentari.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Legea ar aduce, însă, economii uriaşe la Bugetul de Stat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat că va susţine proiectul depus de USR.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă simţiţi stresaţi atunci când circulaţi pe străzile din România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰