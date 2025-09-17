După trei ore de negocieri nu s-a ajuns la niciun rezultat. Liderii Coaliţiei se pun greu de acord sau deloc. de data aceasta nu s-au înţeles asupra plafonării adaosului la alimentele de bază. Discuţiile s-au blocat, PSD ar vrea prelungirea măsurii şi după 1 octombrie. Vineri, Ilie Bolojan se întâlnește cu marii retaileri - vrea să afle și părerea lor înainte să ia o decizie.

Au fost aproape trei ore de discuţii la Palatul Victoria, însă nu s-a ajuns la un rezultat. Discuţiile în Coaliţie vor fi reluate săptămâna viitoare, marţi, la ora 11:00.

Până atunci vor fi prezentate și alte date privind impactul măsurii de plafonare a adaosului comercial la produsele de bază – o măsură care, de altfel, a generat tensiuni în Coaliție. Social-democrații doresc prelungirea acesteia pentru cel puțin trei luni, însă liberalii se opun.

PSD a transmis mai multe date care arată scăderi de prețuri la alimentele de bază în cei doi ani în care măsura a fost în vigoare.

Cu cât ne-am putea aştepta să crească preţurile la alimentele de bază după eliminarea plafonării

Prețul făinii a scăzut cu aproape 40%, al zahărului cu 32%, iar în cazul morcovilor, ieftinirea este de aproape 34%.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Coaliția, în condițiile în care comercianții avertizează că prețurile ar putea crește, în medie, cu 5-7% începând de luna viitoare, dacă măsura nu va fi prelungită. Plafonarea adaosului comercial la produsele de bază expiră la finalul acestei luni.

