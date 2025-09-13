Guvernul vrea să elimine plafonarea preţurilor la alimente. PSD: Nu am discutat asta în coaliţie

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare cu privire la zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie, informează news.ro.

El a precizat că această decizie nu a fost discutată în coaliţie, iar PSD nu poate fi de acord că o asemenea măsură. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu a precizat sâmbătă că decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv. Sorin Grindeanu a declarat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, că România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei, care să aducă un plus în economie.

Grindeanu: "Nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecţie"

"România are nevoie de stimularea investiţiilor, de idei care să aducă un plus în economie şi speranţă pentru viitor, nu de experimente şi austeritate pe seama celor mulţi. Tocmai de aceea, joi am lansat Planul economic al PSD – un program de relansare prin investiţii, locuri de muncă şi şanse pentru tineri. Avem nevoie de politici publice care să crească economia şi nu care să mute toată greutatea pe spatele celor care muncesc cinstit", a afirmat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că este nevoie să fie discutat cât mai rapid acest plan cu partenerii de guvernare, cu structurile asociative şi cu mediul de afaceri, în contextul în care inflaţia a ajuns din nou la niveluri record. "Este un semnal care m-a îngrijorat, la fel de mult ca zvonurile privind renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, care ar urma să fie ridicată de la 1 octombrie. Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliţie şi cu care PSD nu poate fi de acord! Specialiştii spun că ridicarea plafonării ar creşte imediat inflaţia cu încă 2-3 puncte procentuale, consumul ar scădea, iar puterea de cumpărare a românilor se va prăbuşi!", a mai declarat preşedintele interimar al PSD.

El a subliniat că presiunea preţurilor se resimte puternic în buzunarele oamenilor. "Aşadar, nu văd nimic pozitiv în ridicarea acestui mecanism de protecţie, mai ales că el îi ajută pe românii cu venituri mici şi medii! O spun public şi o voi afirma clar şi în cadrul viitoarei Coaliţii: presiunea preţurilor deja se resimte puternic în buzunarele oamenilor, nu este nevoie de o lovitură suplimentară! Să gândim de două ori înainte de orice acţiune guvernamentală!", a precizat Sorin Grindeanu.

