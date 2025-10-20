Premierul Ilie Bolojan: "CCR nu a respins pe fond proiectul, deci Guvernul poate relua demersul"
Premierul Ilie Bolojan anunţă că reforma pensiilor magistraţilor rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliţie. CCR nu a respins pe fond proiectul, aşa că Guvernul poate relua demersul, consideră premierul, anunţând că standardul procedural pentru primirea avizului CSM va fi respectat.
Premierul Ilie Bolojan: "CCR nu a respins pe fond proiectul, deci Guvernul poate relua demersul" - Profimedia
Aceasta apreciază că "nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani şi nu se ia o pensie cât ultimul salariu".
Articolul continuă după reclamă
Potrivit lui Bolojan, "CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie aşteptat avizul consultativ al CSM".Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰