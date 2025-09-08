Premierul Ilie Bolojan, despre relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan: "De respect şi colaborare"

Premierul Ilie Bolojan a caracterizat relația cu președintele Nicușor Dan ca fiind una " de respect și de colaborare ", explicând că această cooperare este necesară pentru a obține " maximul posibil pentru țara noastră ".

Premierul Ilie Bolojan si preşedintele Nicuşor Dan, la ceremonia de învestire a noului Guvern - Profimedia

"Este o relație de respect și de colaborare pe care prim-ministrul și președintele trebuie să o construiască în timp, în condițiile reglementărilor constituționale pe care le avem", a declarat Bolojan, la TVR 1, răspunzând la o întrebare.

"În anumite zone precum politica externă, apărarea sau reprezentarea României în Consiliul European este nevoie de bună înțelegere", a precizat premierul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Susţineţi protestul profesorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰