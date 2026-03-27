Premierul slovac Robert Fico, vizită în România. Va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu Ilie Bolojan

Premierul slovac Robert Fico face vineri o vizită oficială în România, urmând să aibă discuţii cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 07:22
Potrivit programului anunţat de Guvern, Fico va fi primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria la ora 10:55, urmând ca cei doi premieri să aibă o întrevedere tete-a-tete, la ora 11:15, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră. La ora 10:00, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Robert Fico va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

