Premierul slovac Robert Fico face vineri o vizită oficială în România, urmând să aibă discuţii cu prim-ministrul Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan.

Premierul slovac Robert Fico, vizită în România. Va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu Ilie Bolojan

Potrivit programului anunţat de Guvern, Fico va fi primit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria la ora 10:55, urmând ca cei doi premieri să aibă o întrevedere tete-a-tete, la ora 11:15, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, şefii celor două executive se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră. La ora 10:00, potrivit Administraţiei Prezidenţiale, Robert Fico va fi primit de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

