Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea Bugetului pe 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pe anul 2026 şi pe cea a asigurărilor sociale de stat.

Curtea Constituţională a României a respins, joi, sesizările AUR în legătură cu cele două proiecte, stabilind că actele normative sunt constituţionale.

Alianţa pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituţională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând ''oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate şi sancţionarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetăţeni''.

Cele două legi au fost adoptate în şedinţa comună a Parlamentului din 20 martie.

Ilie Bolojan: Bugetul reprezintă și o centură de siguranță

Premierul Ilie Bolojan a afirmat la acel moment, după ce Parlamentul a adoptat Legea bugetului pe 2026 că toate reformele făcute până acum – cea a administraţiei, a pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget.

"Vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care aţi votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum – reforma administraţiei, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget. Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor, făcut în ultimele luni, şi risipi finanţele publice. Spunem adevărul şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a echilibra situaţia financiară. Avem forţa necesară să îndreptăm lucrurile şi să punem România pe baze corecte şi realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui şoc care poate veni din afară", a declarat Ilie Bolojan, în Parlament, după votul final pe proiectul legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

El a transmis partenerilor instituţionali, agenţiilor de rating şi instituţiilor financiare că România doveşte, prin acest buget şi prin păstrarea ţintei de deficit de 6,2 la sută, că este "un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate".

"Mă adresez şi cetăţenilor României cărora le mulţumesc pentru eforturile şi înţelegerea pe care au dovedit-o în această perioadă şi îi asigur că acest buget asigură investiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari şi cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor şi tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta", a subliniat Bolojan.

Sorin Grindeanu are trei scenarii pentru a continua guvernarea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că a prezentat în întâlnirea regională a partidului din zona Olteniei cele trei scenarii: ca PSD să rămână în această formulă, cum sunt acum, cu prim-ministru Ilie Bolojan şi în configuraţia actuală, să treacă în Opoziţie sau să existe o reconfigurare în interiorul coaliţiei.

"Primul ministru nu s-a comportat, în aceste 10 luni, şi asta e concluzia până la urmă a şedinţei de azi, ca un prim-ministru al unei coaliţii. Poţi să fii preşedintele PNL, poţi să fii preşedintele PSD, poţi să fii preşedintele USR şi te comporţi acolo, la partidul tău, pentru electoratul tău, aşa cum consideri necesar. Când ai voturile şi faci parte dintr-o coaliţie, în care cel mai mare partid este unul care nu e băgat în seamă, sau când e băgat în seamă, ca să fie băgat în seamă, trebuie să ameninţe, lucrurile nu mai sunt coordonate constructive", a declarat Sorin Grindeanu, după regionala din zona Olteniei.

El a precizat că la discuţii au fost aproape toţi membrii Guvernului, din PSD, începând cu vicepremierul Marian Neacşu. Sorin Grindeanu a mai spus că a prezentat azi cele trei scenarii posibile: "Să rămânem în această formulă, cum suntem acum, cu prim-ministru Ilie Bolojan şi în configuraţia actuală, să trecem în opoziţie, a doua variantă, evidentă. Şi a treia, să existe o reconfigurare în interiorul acestei coaliţii pro-europene".

"Nu există alte scenarii. Astea sunt cele trei. La fiecare am detaliat ce ar însemna acest lucru. Colegii şi-au spus punctul de vedere. Votul va fi în 20", a completat Sorin Grindeanu. Liderul PSD a admis că există un anumit trend în PSD, prin luările de cuvânt ale colegilor şi prin pulsul pe care îl simte în sală. Întrebat despre reacţia celor din Oltenia despre situaţia coaliţiei, Grindeanu a răspuns: "Ca la olteni, mai aprinşi, aşa. Eu, fiind jumătate oltean, aşa că nu mă dezic de treaba asta". "Ceea ce a exclus, astăzi a fost, din punctul meu de vedere, unanim, să mai continuăm în această formulă", a completat preşedintele PSD.

