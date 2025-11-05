Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, şi fostul ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, condamnaţi pentru corupţie, au fost eliberaţi de judecătorii de la Curtea Supremă, după ce au executat doar o treime din pedeapsă. Ei fuseseră găsiţi vinovaţi pentru că au luat mită aproape 20 de milioane de euro, împreună cu mai mulţi oficiali, de la firma care a modernizat calea ferată Bucureşti- Constanţa.

Reporter: Domnule Costea, Înalta Curte v-a trimis după gratii, Înalta Curte vă eliberează.

Ionuţ Costea: Eu sunt acuzat de complicitate, nu de luat bani.

Este prima reacţie a lui Ionuţ Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, la ieşirea din închisoare.

Fostul preşedinte Eximbank a fost eliberat după decizia Înaltei Curţi de punere în libertate a condamnaţilor din dosarul de corupţie cunoscut sub numele de "Mită la CFR”.

Fostul ministru al Economiei a scăpat şi el de închisoare

De închisoare a scăpat şi fostul ministru al Economiei şi Finanţelor Sebastian Vlădescu.

În decizia de eliberare, Înalta Curte de Casație și Justiție invocă o decizie a Curţii Constituţionale. Judecătorii au admis ieri cererile de recurs depuse de aceștia, o procedură extraordinară de atac. Printre ei, şi Lia Savonea, şefa Înaltei Curţi.

"Au fost puşi în libertate în urma constatării prescripţiei răspunderii penale - o consecinţă directă a deciziei Curţii Constituţioanle 50/2025. [...] Decizia Curţii Contituţioanale decide clar că modificările procesuale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente" a declarat purtătorul de cuvânt ÎCCJ, Victor Alistar.

De ce a fost condamnat cumnatul lui Mircea Geoană

Ionuţ Costea a fost condamnat în 2023 la șase ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, alături de fostul ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu condamnat la 7 ani şi 4 luni pentru luare de mită.

Instanţa a stabilit că au luat mită aproape două milioane de euro de la compania care a modernizat calea ferată Bucureşti-Constanţa. Firma străină a dat mită pentru a se asigura că primește finanțare suplimentară și că i se plătesc la timp facturile.

Prejudiciul total pe care statul trebuie să-l recupereze de la cei doi depăşeşte suma de cinci milioane euro.

Cand s-a dat sentinţa, Ionuţ Costea era de negăsit. A fost dat în urmărire internaţională şi găsit un an mai târziu, în Istanbul. În cele din urmă și-a dat acordul să fie extrădat la finalul lunii iunie. Patru luni a petrecut în spatele gratiilor.

Ce spunea Mircea Geoană despre Ionuţ Costea

În momentul condamnarii, Mircea Geoană era secretarul adjunct NATO. În timpul campaniei electorale, fostul candidat la prezidenţiale a declarat într o ediţie specială Observator că nu a mai păstrat legătura legătura cu cumnatul său.

"Nu am avut niciun fel de relație de business cu cumnatul meu. Este absolut condamnabil faptul că a ales să plece din țară după ce a fost condamnat. nu ne alegem neamurile. Eu vreau o justiție eficace, independentă, nimeni nu e deasupra legii" relata Mircea Geoană în noiembrie 2024.

Tot ieri, pedeapsa fostului ministru de Finanţe Darius Vâlcov, condamnat la şase ani de închisoare pentru trafic de influenţă şi spălare de bani într-un alt dosar a fost redusă la cinci ani de închisoare în baza aceleaşi decizii a Curţii Constituţionale.

