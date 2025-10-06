Antena Meniu Search
Primarii PSD vin cu o altă variantă de concedieri: "Nu mai vrem să fim proștii proștilor"

Sorin Grindeanu va merge marți la negocierile din coaliție privind reforma administrației locale și centrale, cu un mandat care prevede o reducere de 10% a numărului de posturi ocupate în primăriile locale, cu condiţia cA în administrația centrală să fie tăieri de 20%, au declarat surse politice pentru Observatornews.ro. Măsura nu ar urma să fie aplicată unitar, ci diferențiat, în funcție de fiecare primărie sau instituție centrală.

de Marius Gîrlaşiu

la 06.10.2025 , 15:03
Liderii PSD l-au mandatat pe Sorin Grindeanu să discute marți, în ședința coaliției, scenariul în care social-democrații acceptă o reducere de 10% pe local, cu condiţia ca în administrația centrală să fie tăieri de 20%.

Din cele 125.000 de posturi ocupate în administrația locală, o reducere de 10% ar însemna aproximativ 12.500 de posturi, potrivit unui primar din PSD, care a avertizat că 700-800 de primării nu mai au de unde concedia oameni. "Noi, primarii, nu mai vrem să fim proștii proștilor. Am făcut concedieri și anul trecut", a transmis sursa citată.

Reducerile de personal nu s-ar face unitar, ci în funcție de fiecare primărie. Totodată, tăierile de 20% la nivel central ar trebui să vizeze doar funcționarii din administrație, fără a afecta Poliția, Sănătatea, MAI sau MApN. În plus, există discuții pentru ca toți funcționarii publici să fie evaluați anual prin teste.

Marți sau miercurea viitoare, PSD ar urma să convoace Comitetul Politic Național pentru a demara procedurile privind organizarea Congresului, adică vor stabili calendarul și regulile de candidatură. Congresul pentru alegerea noului lider al partidului ar putea avea loc pe 25-26 octombrie.

Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu Like

Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

sorin grindeanu psd taieri concedieri primarii reforma administratia centrala administratia locala
