Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din toate funcțiile de conducere din partid

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat că demisionează din funcțiile de conducere deținute în PSD, respectiv cea de președinte al organizației municipale și cea de prim-vicepreședinte al organizației județene. Edilul spune că decizia vine după ce o parte dintre consilierii locali social-democrați au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în Consiliul Local. 

de Redactia Observator

la 02.06.2026 , 12:59
"Dragi buzoieni, azi, 2 iunie 2026, mi-am dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le ocupam în Partidul Social Democrat, respectiv de președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD. În ultimele două ședințe ale Consiliului Local Municipal Buzău, o parte importantă din consilierii PSD au votat împotriva unor proiecte inițiate de mine, ca primar. Pe 5 iunie se fac 10 ani de când m-ați ales ca primar și m-am străduit prin proiectele propuse spre aprobare Consiliului Local să răspund așteptărilor și intereselor dumneavoastră", a transmis marți Constantin Toma pe Facebook.

Critici la adresa conducerii centrale a PSD

Primarul municipiului Buzău consideră că "atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD".

"Am preluat Primăria într-o situație foarte grea și, împreună cu echipa pe care am construit-o, am reușit să obținem rezultate bune, cu ecouri atât prin țară dar și peste hotare. Având în vedere atitudinea ostilă a conducerii locale a PSD și a unei părți importante a consilierilor locali PSD, apreciez că nu mă mai regăsesc în posturile de conducere din care am demisionat. Regret pasul pe care l-am făcut, în condițiile în care Organizația Municipală PSD Buzău este una din cele mai performante la nivel național, iar, sub conducerea mea, pentru prima dată în istoria locală, s-a obținut majoritatea PSD în Consiliul Local. În același timp, rezultatele obținute în plan administrativ au făcut să mă alegeți ca primar, iar la ultimele două rânduri de alegeri locale chiar cu 78%, respectiv 67%. Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD, este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă! Dragi buzoieni, vă mulțumesc pentru încredere și susținere și vă asigur că voi continua să muncesc pentru un oraș mai bun și mai frumos", a mai precizat Constantin Toma. 

Deși a renunțat la toate funcțiile de conducere din partid, Constantin Toma rămâne membru PSD pentru a-şi continua mandatul de primar al municipiului Buzău.

