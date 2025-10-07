Diferenţele de idei dintre partidele din coaliţia de guvernare sunt tot mai puternice şi provoacă haos. PSD încearcă să modifice în Parlament măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Pe de altă parte, premierul le-a cerut liberalilor să respingă la vot toate proiectele social-democraţilor care nu au fost aprobate de coaliţie.

Comisiile de Muncă şi Sănătate din Senat au avizat astăzi proiectele prin care PSD vrea să scutească de plata contribuţiei la Sănătate veteranii de război, mamele în concediu pentru creşterea copiilor și călugării. PSD a avut sprijin de la AUR şi UDMR, în timp ce senatorii din PNL şi USR s-au abţinut. "Astăzi nu sunt bani. Daca colegii nostri de guvernare au aceste resurse poate îi spun lu` Bolojan domne` am gasit sacul de bani si de acolo dam banii", a declarat Daniel Fenechiu, senator PNL.

Nu e singurul caz în care PSD vrea să modifice măsuri adoptate deja de Guvern

"Aproape o treime din mame primesc indemnizaţia minimă 1.650 lei, deci să plăteşti 10% din această sumă, care şi aşa este la limita sărăciei, şi ai de crescut un copil şi ai şi cheltuieli de sănătate sporite. Nu cred că este aruncat în aer bugetul României din cauza acestui proiect de lege", a declarat Victoria Stoiciu, senator PSD. În această dimineată, premierul Ilie Bolojan a mers în Parlament şi le-a cerut liberalilor să respingă proiectele depuse de PSD. "Empatia e sau nu e. Se şi cultivă, dar trebuie să ieşi din birouri şi să dai ochii cu oamenii de rând, să vezi cum trăiesc. Nu stiu dacă poate să fie convins domnul Bolojan să înţeleagă că nu face doar ce vrea el şi să aibă o atitudine ceva mai flexibilă", a declarat Victoria Stoiciu, senator PSD.

"Haideți să ne înțelegem, nimeni nu are nimic cu mămicile, să fie cât se poate de clară această chestiune. În România concediul de maternitate e cel mai mare din UE, este 2 ani de zile, este 75%, nimeni nu vede aceste lucruri", a declarat Daniel Fenechiu, senator PNL. Acesta nu este singurul caz în care PSD vrea să modifice măsuri adoptate deja de Guvern. Fără un acord în Coalitie, PSD a depus recent un proiect care ar face posibilă plata cu ora pentru profesori şi ar reintroduce bursele de excelentă pentru olimpici. În plus, Sorin Grindeanu a reluat ideea impozitării progresive, respinsă de fiecare dată de PNL si USR.

"Avem o propunere simplă, pe care o reluăm tot timpul – impozitul progresiv. Este o propunere care rezolvă aceste inechități pe care le spuneți dumneavoastră dacă e așezat cu un sistem de deduceri foarte bine pus la punct", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte PSD. Partidele din Coalitie nu se înteleg nici în ceea ce priveste concedierile din administratia locală sau data alegerilor pentru Primăria Capitalei.

