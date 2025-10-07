SURSE: Bolojan a cerut PNL să nu voteze modificările propuse de PSD la CASS. Liberalii s-au abţinut în comisii

Comisiile pentru muncă și sănătate din Senat au avizat favorabil proiectul PSD prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii de război și personalul clerical ar urma să fie scutiți de plata CASS. Deși inițiativa a trecut de comisie, Ilie Bolojan le-ar fi cerut senatorilor PNL să nu o voteze în plen.

Președintele Comisiei pentru muncă, senatorul PSD Marius Humelnicu, a declarat că este normal ca aceste categorii să nu plătească CASS, deoarece sunt persoane vulnerabile care trebuie protejate.

''Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare și să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (...) Nu credem că intervine o discordanță în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume - că toată lumea spune restricții financiar-bugetare, că nu putem - haideți să vedem o colectare mai bună, (...) să facem producție și să nu afectăm persoane vulnerabile. Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de țară și de ceea ce trebuie să facem. În Comisia de muncă, PNL și USR s-au abținut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie și de persoane vulnerabile'', a precizat Humelnicu, după ședința Comisiei pentru muncă.

El a spus că, în Comisia pentru muncă, în favoarea proiectelor au votat reprezentanții PSD, AUR, SOS și UDMR.

Senatoarea AUR Dorina Barcari a declarat că aceste propuneri sunt bune, dar nu sunt suficiente, fiind nevoie și de modificarea legii salarizării.

''Economiile în situații de criză nu se fac prin afectarea stării cetățenilor. (...) Nu luând de la oamenii săraci se redresează țara'', a afirmat Barcari.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat că PNL nu susține aceste proiecte și se va abține de la vot.

Fenechiu: "Prioritatea este bugetul României"

''PNL face parte dintr-o coaliție care are un protocol. Această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar PNL va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci nu votăm cele două proiecte, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar'', a spus Fenechiu.

Pe lângă comisiile pentru muncă și sănătate, proiectele urmează să fie discutate și în Comisia pentru buget. Ulterior, vor intra în dezbaterea plenului Senatului, care este primul for sesizat, iar Camera Deputaților este decizională.

La 8 septembrie, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat depunerea la Parlament a celor două proiecte, după ce plata CASS a fost introdusă pentru aceste categorii de persoane prin primul pachet de măsuri pentru care premierul și-a asumat răspunderea în Parlament și care a intrat în vigoare.

