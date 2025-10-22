PSD a declanşat un atac concertat asupra premierului Ilie Bolojan. Primul care l-a criticat pe Bolojan a fost chiar preşedintele interimar Sorin Grindeanu, apoi a venit rândul lui Mihai Fifor.

- PSD, atac furibund la Bolojan: "Un om orbit de orgoliu care blochează statul. Nu putem tolera asta" - Hepta

Fostul ministru al Apărării consideră că Bolojan ia decizii privind reforma "pe persoană fizică", fără a ţine cont de părerile celorlalţi membri ai coaliţiei, iar "încăpăţânarea" sa poate "bloca întreg statul".

"Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului. Nu s-a ajuns astăzi la niciun acord în Coaliție privind modalitatea de a repara eșecul personal al premierului în chestiunea pensiilor magistraților. PSD a întrerupt discuțiile în clipa în care Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru care să găsească o soluție constituțională și aplicabilă. Exact acest refuz poate sta la baza blocării fondurilor din PNRR, pentru că Bruxelles-ul a constatat deja că reforma a fost făcută prost, unilateral și fără consultare.

Fifor: "Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: NIMIC"



Și, în loc să învețe din greșeli, premierul repetă același scenariu. Se încăpățânează să vină, pe persoană fizică, cu o nouă variantă, pe care să o asume, fără consultarea partenerilor de Coaliție, fără dialog cu magistrații, fără respect pentru Constituție. Iar rezultatul va fi, din nou, același: zero soluții, zero rezultate, fonduri blocate. PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată țara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: NIMIC. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar și o economie sufocată de indecizie.

România are nevoie de soluții, nu de demonstrații de forță. Are nevoie de dialog real – cu magistrații, cu experții, cu Parlamentul. De aceea, PSD va insista ferm în Coaliție pentru constituirea imediată a unui grup de lucru mixt, format din reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului și ai sistemului judiciar. România nu-și mai permite un nou eșec în fața Comisiei Europene. Nu-și mai permite ca orgoliul unui om să țină pe loc întreaga țară. Premierul trebuie să înțeleagă: dialogul nu este slăbiciune. Este singura cale spre soluții reale, corecte, în folosul românilor", a fost mesajul transmis de Mihai Fifor.

