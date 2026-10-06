Social-democrații se reunesc astăzi, de la ora 14:00, în ședința Biroului Permanent Național, pentru a decide dacă votează sau nu un guvern condus de Luca Niculescu, după ce președintele Nicușor Dan a făcut luni seară cea de-a patra nominalizare de premier.

PSD decide astăzi dacă îl susține pe Luca Niculescu. Surse: Nu exclude să-l voteze, dar îi va impune condiții - Hepta

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunțase încă de azi-noapte că partidul său nu va oferi "voturi în alb" și că propunerea va fi analizată în conducere.

Nominalizarea lui Luca Niculescu a produs "șoc" în partid

Surse politice din PSD au transmis pentru Observator că, în interiorul partidului, balanța ar înclina mai degrabă, în acest moment, să nu voteze. Nu este exclus nici să acorde un vot de învestitură, dar în condițiile impuse de PSD.

Articolul continuă după reclamă

Nominalizarea lui Luca Niculescu a produs "șoc" în partid, mai spun sursele citate, mai ales că liderii social-democrați se așteptau ca președintele să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau un alt nume din PSD.

PSD va pune condiții pentru votarea Guvernului

Grindeanu ar urma să ia astăzi un mandat larg de negociere de la conducerea partidului pentru discuțiile cu premierul desemnat. În acest context, toate variantele sunt pe masă.

Liderii partidului intenționează să discute în zilele următoare direct cu noul premier desemnat. Deocamdată, în PSD nu există o imagine clară asupra formulei în care ar putea fi construit viitorul Executiv. Potrivit acelorași surse, varianta unui guvern format exclusiv din tehnocrați ar fi însă dificil de susținut de social-democrați.

Surse de la vârful PSD mai spun că, în cazul în care nici Guvernul Niculescu nu va reuși să obțină votul de învestitură în Parlament, atunci și social-democrații ar urma să ceară să fie declanșate alegeri anticipate.

Sorin Grindeanu a criticat imediat după anunț nominalizarea lui Luca Niculescu și a afirmat că aceasta "continuă să sfideze matematica parlamentară", precizând că partidul nu va oferi sprijin necondiționat unui nou Cabinet.

Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, a fost desemnat luni seară de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare făcută de șeful statului de la declanșarea crizei politice.