Ilie Bolojan rămâne favoritul preşedintelui Nicuşor Dan pentru desemnarea în funcţia de premier. Şeful PNL este susţinut de liderii din USR şi UDMR, dar formarea Guvernului depinde de poziţia PSD. Liderii PSD spun că toate variantele sunt pe masă: de la Guvern condus de premier PSD, până la retragerea în opoziţie. Alte variante ar fi un premier tehnocrat sau o rocadă la guvernare prin care PSD şi PNL să-şi împartă poziţia de premier. "PSD nu in urma cu trei ani, in urma cu jumatate de an s-a clasat pe locul 1 la alegerile parlamentare, este cel mai mare grup din Parlament", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD.

Liberalii nu au altă propunere de premier în afară de Ilie Bolojan

La vârful partidului există acum două tabere. Unii dintre lideri şi-ar dori ca PSD să fie la masa puterii, altii ar prefera ca PSD să evite măsurile nepopulare care vor fi adoptate de noul Guvern. În acest caz, o variantă de compromis ar fi ca PSD să se retragă în Opozitie, dar să voteze instalarea unui Guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. "Nu ne va face nimeni ordine in interiorul PSD-ului. Nu decide cineva, altcineva decat membrii PSD cine vor fi minstrii si cine va fi prim ministru. Asta ca sa fie cat se poate de clar", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD.

"România este aproape de prăpastie, dacă nu chiar a şi intrat deja şi trebuie să ne salvăm. Acest lucru cel mai bine îl faci când eşti la putere, nu în opoziţie", a declarat Constantin Toma, primar PSD Buzău. Surse politice spun că, dacă va intra la guvernare fără pozitia de premier, PSD ar vrea să obtină cel putin 6 ministere, şefia Camerei Deputaţilor şi conducerea unui Serviciu secret. Social democratii ar vrea să păstreze cât mai multe dintre portofoliile pe care le-au detinut în cabinetul Ciolacu. Prioritatea ar fi Transporturile, Justiţia, Munca si Agricultura.

Liberalii nu au altă propunere de premier în afară de Ilie Bolojan, variantă susţinută atât de UDMR cât şi de USR. Ambele formaţiuni nu doresc un tehnocrat care să conducă Guvernul şi nu agreează nici o eventuală rotativă PSD-PNL la şefia executivului.

