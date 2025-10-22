"Ilie Bolojan să plece acasă dacă nu vrea să negocieze pensiile magistraţilor". Este ameninţarea lansată de şeful PSD, Sorin Grindeanu, după un scandal monstru în Coaliţia de guvernare. Premierul vrea să reia de la zero procedura şi să-şi asume din nou răspunderea în Parlament, după ce reforma a fost blocată la Curtea Constitutională. De cealaltă parte, PSD propune negocieri şi concesii pentru judecători si procurori.

Ameninţarea lansată de şeful PSD vine după ce Ilie Bolojan a refuzat formarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraţilor - o idee propusă de social-democrati la ultima sedintă a Coalitiei.

Premierul a replicat că s-a mai discutat cu judecătorii şi procurorii dar aceştia au blocat apoi instanţele iar un lider UDMR a adăugat că astfel adoptarea reformei se va amâna cu cel puţin 4 luni.

A fost momentul în care liderii PSD s-au ridicat de la masă şi au plecat val-vârtej din sedinta de la Palatul Victoria. Azi, subiectul l-a iritat pe Sorin Grindeanu.

Patru din cei cinci judecători care au respins proiectul au fost numiţi la Curte cu sprijin politic din partea PSD.

Pe fondul acestor tensiuni, USR si UDMR au propus organizarea unui referendum pe tema pensiilor speciale încasate de magistraţi.

