Tensiunile provocate de reformele fiscale ameninţă guvernul din două direcţii. PSD ameninţă că se retrage de la guvernare şi nu mai sprijină alte măsuri nepopulare. De cealaltă parte, liderii PNL sunt siguri că Ilie Bolojan va demisiona dacă CCR blochează reforma pensiilor pentru magistraţi.

În mijlocul tensiunilor politice, preşedintele Nicuşor Dan le-a cerut partidelor de la putere să înceteze atacurile. "Nu e in regula ca partidele din Coalitie sa se atace intre ele. Aceste partide impreuna iau niste masuri care au costuri sociale importante si atunci ar trebui sa fie un bloc unit", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. PSD amenintă, însă, cu iesirea de la guvernare, dacă premierul va ignora măsurile fiscale cerute de social democraţi.

Liderii PSD resping și planul concedierilor din Primării și Consiliile Județene

"Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluții. Atunci înseamnă că acela nu e dialog și noi trebuie să ne extragem din acest lucru. Nu trebuie să fim în unanimitate", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar PSD. Social-democratii vor să modifice măsurile din primul pachet de austeritate. Veteranii de razboi, persoanele invalide, detinutii politici si mamele care primesc indemnizatie pentru cresterea copiilor să nu mai plătească deloc contributia la Sănătate. "A fost unul dintre momentele grele, le-am și spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu parte a acestei Coaliții, fiindcă nu văd rostul pentru care aceste amendamente nu au fost acceptate", a declarat Sorin Grindeanu, preşedinte interimar al PSD.

Liderii PSD resping și planul concedierilor din Primării și Consiliile Județene. Nu sunt de acord cu desființarea a 10% din posturile ocupate. "Există și nemulțumiri, este normal. Ai un partid cu foarte mulți primari care nu sunt cei mai fericiți de astfel de măsuri", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. "Nici PSD nu poate ține Guvernul cu pistolul la tâmplă. Dacă cineva are astăzi un pistol la tâmplă, acea entitate este România. România se află pe buza prăpastiei", a declarat Ştefan Pălărie, senator PSD.

Până să iasă PSD de la guvernare, am putea să nu mai avem premier, avertizează liderii PNL - Ilie Bolojan a ameninţat că demisionează dacă CCR anulează reforma pensiilor speciale pentru magistrati. "Dacă a afirmat-o în spațiul public, fiind un om serios, pe care așa îl cunoaștem cu toții, ce a spus că face, asta va face", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. Liderii Coaliţiei vor negocia marţi reforma administraţiei locale şi măsurile din al treilea pachet de austeritate.

