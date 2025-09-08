Grindeanu a încălcat "pactul de neagresiune" din coaliţie. Scenariul PSD pentru reforma administraţiei locale

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie au fost respinse, dar în Coaliţie nu e deloc linişte. Sorin Grindeanu l-a atacat dur pe Ilie Bolojan şi i-a transmis premierului că ţara nu se conduce cu toporul, iar PSD nu acceptă să guverneze cu pistolul la tâmplă. Preşedintele Nicuşor Dan a intervenit şi el în conflictul din Coaliţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis luni că nu este în regulă ca partidele în coaliţie să se atace între ele, având în vedere că iau măsuri cu costuri sociale importante şi atunci ar fi nevoie ca liderii coaliţiei să fie mai uniţi, cel puţin să evite atacurile în spaţiul public. Reacţia preşedintelui vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat duminică pe premierul Ilie Bolojan în plenul reunit al Parlamentului, în discursul ţinut la cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR.

Sorin Grindeanu a spus că ţara nu se conduce cu toporul şi foarfeca în mână, că nu putem trece cu buldozerul peste ţară şi că, cu PSD, nu merge cu ameninţări şi ultimatumuri, pentru că nu va accepta să guverneze cu pistolul la tâmplă. Este evident un mesaj îndreptat către premierul Ilie Bolojan, mai ales că acesta a menţionat recent că s-ar putea retrage din funcţie, ar putea demisiona, dacă PSD şi UDMR vor bloca reforma administraţiei locale.

Sorin Grindeanu a încălcat, dacă putem spune aşa, acordul la care s-a ajuns săptămâna trecută la Palatul Cotroceni. Atunci în urma negocierilor dintre şeful statului şi liderii coaliţiei de guvernare se ajunsese la un pact de neagresiune, dacă îi putem spune aşa. Liderii coaliţiei au agreat atunci să evite atacurile în spaţiul public. Pe acest fond extrem de tensionat din coaliţia de guvernare, marţi va fi o şedinţă în care ar trebui să se discute din nou despre reforma administraţiei locale, adică despre concedierile din primării şi consiliile judeţene.

Există în continuare un conflict mocnit în coaliţie pe această temă. Preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan susţin că ar fi ajuns la un acord în privinţa concedierilor, adică 10% din posturile ocupate în prezent să fie desfiinţate, ceea ce ar însemna ca 13.000 de funcţionari să-şi piardă locurile de muncă, doar că social-democraţii au o viziune total diferită aici.

Sorin Grindeanu spune că nu este de acord cu acest procent de 10% concedieri. Social-democraţii propun o tăiere a cheltuielilor cu 10%, însă ar dori ca primarii să aibă mână liberă şi să decidă cum vor face economii. PSD a propus şi un alt procent de 25%, însă în viziunea lor aceste concedieri ar trebui să se aplice treptat în următorii 4 ani şi nu toate odată, aşa cum şi-ar dori premierul Ilie Bolojan.

