Sună deja ca o placă zgâriată. PSD a început azi consultarea internă pentru debarcarea lui Ilie Bolojan de la şefia Guvernului. Iar Sorin Grindeanu spune acum că PSD şi-ar dori nu doar înlocuirea premierului, ci si o reîmpărţire a ministerelor între partidele din Coaliţie. În ciuda războiului politic, preşedintele Nicuşor Dan le reaminteşte partidelor din Coaliţie că sunt obligate să guverneze împreună. Ilie Bolojan anunţă că nu demisionează la cererea PSD.

Social-democraţii au început în Oltenia seria de întâlniri regionale la capătul cărora PSD va decide dacă va ieşi de la guvernare sau dacă va cere debarcarea premierului Ilie Bolojan. La doar o zi după ce socialiştii europeni i-au cerut să păstreze stabilitatea politică în România, şeful PSD a avut un mesaj acid pentru Ilie Bolojan. "Ilie, este despre economie şi nu e despre saracie! Stabilitatea este buna atunci cand duce la prosperitate. Să ştiţi că avem stabilitate si in Belarus si in Coreea de Nord, dar asta nu inseamna ca e prosperitate. Chiar si in Rusia e stabilitate", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

PSD va da votul decisiv pentru viitorul Coaliţiei de guvernare după sărbătorile pascale

Liderii PSD analizează trei scenarii la vârful partidului. Cea mai fericită dintre variante ar fi ca PSD să rămână la putere, cu condiţia ca Ilie Bolojan să fie demis, iar partidele din Coaliţie să-şi împartă din nou ministerele în Guvern. "Să rămânem în această formulă cum suntem acum cu Ilie Bolojan și configurația actuală, să trecem în Opoziție și a treia să existe o reconfigurare în interiorul acestei Coaliții pro-europene. Că asta înseamnă inclusiv schimbare de prim-ministru sau schimbare de portofolii sau o altă abordare și un alt program de guvernare, toate lucrurile acestea înseamnă o reașezare în cadrul Coaliției de guvernare", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

Ameninţat cu debarcarea, premierul spune că: "Nu se pune problema unei demisii. Ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Dacă PSD generează această criză trebuie să şi-o asume". "Eu văd, la fiecare din cele 4 partide, eu văd raționalitate. În discuțiile pe care le-am avut cu toate partidele din Coaliție, dorința tuturor este să continue să guverneze împreună. Așa cum am spus, sunt obligate să guverneze împreună", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. În plin război politic, PSD îi acuză pe liberali că ar încerca o apropiere de AUR, pentru a avea voturile necesare pentru instalarea unui Guvern minoritar.

Ilie Bolojan a respins, însă, orice discuţie cu partidul lui George Simion, iar şeful statului a avut si el un mesaj clar: "Nu văd, în momentul de faţă nu văd un scenariu nici PSD-AUR, nici PNL-AUR". PSD va da votul decisiv pentru viitorul Coaliţiei de guvernare după sărbătorile pascale, pe data de 20 aprilie.

