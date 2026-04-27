Reacţii din PNL şi USR după ce PSD şi AUR au anunţat moţiune de cenzură comună. "Culmea iresponsabilităţii"

Reacții în lanț pe scena politică, după ce PSD și AUR au anunțat, luni dimineață, că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Lideri din PNL și USR au criticat demersul și au lansat acuzații dure.

Dan Motreanu: PSD a oficializat colaborarea cu AUR

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu susține că social-democrații au oficializat o colaborare pe care anterior o negau. Acesta îl acuză pe Sorin Grindeanu de "minciună permanentă", după ce liderul PSD ar fi exclus în repetate rânduri o alianță cu AUR.

Motreanu avertizează că, în cazul în care moțiunea va trece, PSD și AUR ar trebui să își asume și guvernarea, subliniind că PNL nu va mai forma o coaliție cu PSD în aceste condiții.

"PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu.

În același timp, Ilie Bolojan a respectat programul de guvernare care a fost votat inclusiv de PSD în Parlament. PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului .

Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării", a scris Dan Motreanu.

Dan Barna, acuzații de ipocrizie și derapaj pro-european

Critici dure vin şi din partea USR. Dan Barna vorbește despre o "ipocrizie" a PSD, acuzând partidul că, deși la nivel european susține valorile socialiste și respinge extrema dreaptă, în plan intern colaborează cu AUR. Fostul lider USR avertizează că acest demers poate destabiliza direcția pro-europeană a României și vorbește despre un "drum care duce la groapă".

"Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București. Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi rețeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns și mai înfricoșător decât până ieri.

În urmă cu o lună, socialiștii europeni îi spuneau clar și răspicat lui Grindeanu: fără alianțe cu extremiștii. Mai mult, dădeau comunicat de presă comun în care își asumau că „împreună, PES și PSD resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb la un guvern stabil, pro-european care susține cu rigurozitate aceste principii democratice”.

De atunci, PSD a dinamitat „guvernul stabil, pro-european”, și-a retras miniștrii din Guvern, dar și-a lăsat pilele și amantele pe posturi, și a anunțat că depune moțiune de cenzură comună cu AUR împotriva Executivului Bolojan.

Și bomboana pe coliva României: Marian Neacșu a spus alături de Petrișor Peiu, întrebat de presă dacă urmează o guvernare PSD-AUR, că „orice drum începe cu primul pas”.

Factual are dreptate, orice drum începe cu primul pas. Ce nu spun Neacșu și PSD în ansamblul său e că drumul pe care și-l doresc duce fix la groapă", a scris Dan Barna.

Ciucu: "Culmea iresponsabilității politice"

Primarul General Ciprian Ciucu consideră decizia drept "culmea iresponsabilității".

Acesta subliniază că orice majoritate care demite un guvern are obligația de a propune o alternativă, criticând în același timp momentul ales pentru anunț, în plin proces de consultări politice la nivel prezidențial.

"Cum vi se pare decizia majorității parlamentare PSD și AUR de a demite guvernul?

<< Ei au susținut că până la acest moment nu s-a discutat „absolut nimic” despre o viitoare guvernare împreună... >> (g4media).

Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui. PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD.

P.S. Mi se pare o sfidare din partea PSD să iasă cu acest anunț în timpul consultarilor dintre Președinte și liderii partidelor", a scris Ciprian Ciucu.

