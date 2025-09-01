PSD vrea ca migranții și refugiații ucraineni să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate

Liderii partidelor încearcă să pună la punct ultimele detalii din Pachetul 2, înainte ca premierul să îl prezinte în Parlament. Mai multe amendamente au fost deja depuse la cele cinci reforme rămase.PSD vrea introducerea CASS pentru migranți şi refugiații ucraineni.

Social-democrații vor menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri, propun și triplarea taxei pe lux, acel impozit suplimentar de 0,3% pe casele mai scumpe de 500.000 de euro și mașinile de peste 75.000 de euro. Un alt amendament prevede un impozit de 16% pentru depozitele bancare de peste 100.000 de euro. PSD mai vrea ca mamele să fie exceptate de la plata CASS, în plus migranţii şi refugiații ucraineni să contribuie la sănătate.

Liberalii au propus înjumătățirea taxei auto pentru mașinile electrice, de la începutul anului viitor, de la 80 lei la 40 lei. Și menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri, deși tot ei au insistat pentru scoaterea acestui impozit. Cei de la USR au propus un amendament care prevede ca bonusurile și primele angajaților din ASF, ANRE, ANCOM să fie oferite doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi sub 3%, adică abia în 2030.

Câciu: Introducerea CASS pentru pentru ucraineni, migranţi este "echitabil şi corect"

Deputatul Adrian Câciu a declarat luni la Parlament că PSD a introdus o serie de amendamente care prevăd inclusiv introducerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru migranţi. "Am depus o serie de de amendamente, ele vor fi în discuţia coaliţiei la prânz dacă nu mă înşel şi sper să fie preluate", a spus Câciu la Parlament.

El s-a referit şi la posibilitatea ajustării impozitului pe cifra de afaceri, care ar putea avea loc într-un alt act normativ, în urma unei discuţii "corecte" cu mediul de afaceri. "Am auzit şi ceea ce au spus companiile româneşti legat de impozitul pe cifra de afaceri, iar discuţia noastră a fost una cât se poate de corectă, din punctul meu de vedere. O ajustare a impozitului pe cifra de afaceri, a impozitului minim poate avea loc într-un alt act normativ, în urma unei discuţii corecte cu mediul de afaceri astfel încât să fie deduse din acel impozit cheltuielile de investiţii, de exemplu, sau cheltuielile de stocuri sau anumite cheltuieli de exploatare care până acum nu erau deduse. Dar asta este o discuţie separată. La acest moment când discutăm, când vii şi pui povara fiscală pe toată lumea, pe mamele care vor plăti CASS, care cresc copiii, pe pensionari, să creşti impozitul pe proprietate, nu poţi să vii să spui că, pe partea aceasta de afaceri mari, scuteşti de impozit, mai ales dacă declari, aşa cum i-am spus şi domnului prim-ministru, că situaţia economică cel puţin fiscal-bugetară nu este una care să fie necomplicată, adică ai un deficit mare şi trebuie să-l reduci", a afirmat Câciu la Parlament.

El a adăugat că discuţia despre ajustarea acestui impozit poate avea loc după această asumare şi cu firmele româneşti. "Pe de altă parte, propunerea domnului ministru de Finanţe către afiliaţi cu nedeductibilitatea unor cheltuieli, am înţeles, e despre sorginte americană, dar noi suntem în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană sunt alte tratate care funcţionează decât în Statele Unite, iar noi am propus ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile către toate persoanele nerezidente. Vrem să fie deductibile, îţi faci rezistenţă fiscală în România, eşti urmărit fiscal în România, depui declaraţii fiscale, ca orice contribuabil român, toate lucrurile sunt în regulă. Dacă faci doar pentru afiliaţi, vă garantez că exportul de profit se va face către nerezidenţi, pentru că, evident, nu vei mai cumpăra de la firma mamă, ci vei cumpăra de la un terţ. Pe de altă parte, haideţi să fim serioşi, servicii de consultanţă sau de management pot acorda şi românii. Avem companii puternice care sunt experte în ceea ce înseamnă managementul de vârf al companiilor multinaţionale, avem experţi în consultanţă. Vrei să fie deductibilă această cheltuială, asiguri această cheltuială cu companiile româneşti şi nu te duci să iei să realizezi de fapt veniturile prin cheltuieli mascate. Deci aici sunt cele două amendamente cu care vom veni avem această discuţie", a mai explicat Câciu.

Acesta a punctat că, până în octombrie, până când nu se va vedea exact situaţia economică a României, "nu este de scos acest impozit". Întrebat în legătură cu amendamentul PSD prin care se introduce CASS pentru ucraineni, migranţi, apatrizi, social-democratul a opinat că este "echitabil şi corect". "Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă şi corectă. Adică, introducem CASS sau lărgim baza de impozitare pe toţi românii, care până acum erau scutiţi, în pachetul I, ştiţi foarte bine s-a introdus CASS şi pe mame şi la pensii şi în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem şi la mame şi la veteranii de război acest CASS. Dar ce să vezi, migranţii sau ucrainenii (...) erau scutiţi. Mi se pare fair faţă de poporul român să avem o abordare echitabilă faţă de toată lumea", a mai spus Adrian Câciu.

El a adăugat că sunt în jur de 70.000 de persoane care au stat pe teritoriul României sau stau pe teritoriul României, iar cei care nu au o activitate în România, pentru sumele pe care le primesc de la statul român, să se plătească acest CASS.

Florentina Lazăr

