Nou scandal în coaliţie. Liderii PSD amenintă că nu vor accepta asumarea răspunderii pentru reforma administratiei dacă Ilie Bolojan nu va include programul social-democrat de relansare economică. Premierul cere tăieri de 10% şi concedieri în toate institutiile statului. Dacă măsura nu va fi aprobată, experţii avansează un scenariu negru: taxe majorate din nou, la jumătatea anului.

Premierul a continuat azi negocierile cu miniştrii pe împărţirea Bugetului. Banii pentru înzestrarea Armatei, fondurile pentru Educaţie şi sumele alocate pentru proiectele primarilor - au fost principalele teme pe ordinea de zi. Seful Guvernului a insistat pentru reducerea cheltuielilor cu 10% în toate institutiile Statului, mai putin în Educaţie, acolo unde s-au aplicat tăieri încă de anul trecut. "Au fost niște măsuri dureroase, care au fost obligatoriu a fi luate în termen scurt. Aceste măsuri la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Aparatul bugetar a consumat, anul trecut, 33 miliarde euro, adică 9% din PIB

Aparatul bugetar a consumat, anul trecut, 33 miliarde euro, adică 9% din PIB. O reducere de 10%, aşa cum promite Guvernul, ar aduce o economie de 3 miliarde de euro. Guvernul Bolojan a tăiat, anul trecut, peste 25.000 de posturi ocupate, dar cele mai multe au fost în Educaţie - aproape 18.000. Altfel, datoria publică va depăşi anul acesta 60% din PIB, cel mai ridicat prag din istorie, iar statul ar vrea să împrumute 275 miliarde lei, adică 54 miliarde de euro. Cu aceşti bani, Guvernul va acoperi o parte din deficit, dar va stinge si datorii mai vechi, care au ajuns la termenul de scandeţă. În acest context, expertii nu exlud o nouă majorare a cotelor de TVA sau creşterea unor accize la jumătatea anului.

Articolul continuă după reclamă

"Evident că în continuare trebuie să reduci risipa. Cel mai la îndemână este (n.red. să majoreze) TVA-ul și accizele. Ușor de colectat ar fi impozitele cu reținere la sursă, în special impozitul pe salarii și contribuții, dar nu cred că se va ajunge acolo", a declarat Gabriel Biriş, analist economic. "Nu excludem partea de creştere de TVA în a doua parte a anului. Probabil cotele reduse vor mai creste. Se poate duce de la 14 la 16 fara a creste cota generala de TVA, ci crescand cotele reduse", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. PSD a amenintat azi că va bloca asumarea răspunderii Guvernului pentru reforma administraţiei dacă premierul va ignora propunerile partidului pentru relansarea economică.

"Dacă ne uităm în ultimii 5 ani am avut în permanență majorări de taxe, unu două trei episoade pe an, la fiecare episod se venea și cu promisiunea de reducere de cheltuieli care nu se întâmpla niciodată", a declarat Adrian Codîrlaşu, analist economic. Pe de altă parte, primarii se plâng că amânarea Legii Bugetului până în luna februarie va da peste cap bugetele locale. Acestea ar putea fi aprobate abia în primăvară, în funcție de adoptarea Legii în Parlament, mai ales că Opoziția ar putea contesta Bugetul la Curtea Constituțională.

Marius Gîrlaşiu Like Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell. ➜

Întrebarea zilei Permis suspendat pentru amenzi neplătite. Sunteţi de acord? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰