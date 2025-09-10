Reacţia lui Moșteanu, după ce drone ruseşti au invadat spațiul aerian al Poloniei: "O escaladare periculoasă"

Ionuț Moșteanu a reacționat după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Ministrul Apărării a transmis că incidentul din Polonia este o violare inacceptabilă a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO şi o escaladare periculoasă din partea Rusiei. Mai mult, afirmă afirmă că România va răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a catalogat intrarea dronelor rusești în Polonia drept "o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat aliat NATO” și „o escaladare periculoasă din partea Rusiei". Mesajul a fost trimis pe Facebook.

"Noaptea trecută, dronele ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spaţiului aerian al unui stat aliat NATO şi o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliaţii săi. Suntem solidari cu Polonia şi, împreună cu aliaţii NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană", a scris Ionuţ Moşteanu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Drone rusești doborâte în premieră în Polonia

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare.

Forţele poloneze şi aliate au monitorizat cu ajutorul radarelor "peste zece obiecte, iar pentru cele care puteau reprezenta o ameninţare, comandantul operaţional al forţelor armate a luat decizia de a le neutraliza. Unele drone care au intrat în spaţiul nostru aerian au fost doborâte", a explicat centrul de comandă polonez.

Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință pentru a analiza criza de securitate națională.

Alertă este și în România după ce tot în noaptea de marți spre miercuri, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, lângă granița românească. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană din Feteşti pentru misiuni de cercetare și a fost transmis mesajul Ro-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea. Nu au fost detectate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, a comunicat MApN.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰