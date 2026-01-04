Antena Meniu Search
Exclusiv Reacţia lui Rogobete, după scandalul "scutirilor de gardă": sistemul pregătit pentru plata medicilor

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa acuză că nu are suficienţi medici cu care să acopere gărzile pentru că doctorii, unii dintre ei foarte tineri, refuză să facă ore de gardă.

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 16:21
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, spune că are un pregătit un sistem diferenţiat de plată pentru gărzi astfel încât fiecare medic să fie plătit exact atât cât munceşte. El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat. De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că reforma gărzilor este una structurală şi deja în curs

"Tarifarea în sumă fixă, adică gărzile să nu mai fie plătite ca procent pentru un venit din anul 2017, 2018, 2025, ci să fie o sumă fixă, un tarif fix care să ţină cont de rangul spitalului, de specialitate şi foarte important şi care să fie progresiv. Pentru medicul care face o gardă pe lună tariful să fie 'x' lei, dacă face două să fie mai mare", a declarat Alexandru Rogobete pentru Observator.

De asemenea, Alexandru Rogobete spune că va trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța pentru a investiga întreaga situaţie. Ministrul Sănătăţii a adăugat că reforma gărzilor este una structurală şi deja în curs.

alexandru rogobete constanta medici garda
