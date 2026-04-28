Ronnie O'Sullivan şi Judd Trump, eliminaţi prematur de la Campionatul Mondial de snooker 

Surprize de proporţii la Campionatul Mondial de snooker de la Sheffield, Anglia, legendarii Ronnie O'Sullivan şi Judd Trump părăsint prematur competiţia, încă din faza optimilor de finală.

Deşi cotat doar al 12-lea favorit al competiţiei, Ronnie O'Sullivan a făcut o adevărată demonstraţie de forţă în primul tur, 10-2 cu chinezul He Guoqiang, dar apoi a cedat în optimi, în faţa scoţianului John Higgins, 12-13.

Englezul Judd Trump, al 2-a favorit al competiţiei, a cedat, în aceeaşi fază a competiţiei, 12-13 cu iranianul Hossein Vafaei, revelaţia competiţiei. De altfel, în primul tur, Vafaei eliminase un alt favorit al competiţiei, pe chinezul Si Jiahui, cap de serie numărul 15, scor 10-3.

În faza sferturilor de finală avem următoarele meciuri: Zhao Xintong (China, cap de serie numărul 1, campionul mondial en-titre) - Shaun Murphy (Anglia, favorit 8), John Higgins (Scoţia, favorit 5) - Neil Robertson (Australia, favorit 4), Mark Allen (Irlanda de Nord, favorit 14) - Barry Hawkins (Anglia, favorit 11) şi Wu Yize (China, favorit 10) - Hossein Vafaei (Iran).

