Ronnie O'Sullivan şi Judd Trump, eliminaţi prematur de la Campionatul Mondial de snooker 

Surprize de proporţii la Campionatul Mondial de snooker de la Sheffield, Anglia, legendarii Ronnie O'Sullivan şi Judd Trump părăsint prematur competiţia, încă din faza optimilor de finală.

Deşi cotat doar al 12-lea favorit al competiţiei, Ronnie O'Sullivan a făcut o adevărată demonstraţie de forţă în primul tur, 10-2 cu chinezul He Guoqiang, dar apoi a cedat în optimi, în faţa scoţianului John Higgins, 12-13.

Englezul Judd Trump, al 2-a favorit al competiţiei, a cedat, în aceeaşi fază a competiţiei, 12-13 cu iranianul Hossein Vafaei, revelaţia competiţiei. De altfel, în primul tur, Vafaei eliminase un alt favorit al competiţiei, pe chinezul Si Jiahui, cap de serie numărul 15, scor 10-3.

În faza sferturilor de finală avem următoarele meciuri: Zhao Xintong (China, cap de serie numărul 1, campionul mondial en-titre) - Shaun Murphy (Anglia, favorit 8), John Higgins (Scoţia, favorit 5) - Neil Robertson (Australia, favorit 4), Mark Allen (Irlanda de Nord, favorit 14) - Barry Hawkins (Anglia, favorit 11) şi Wu Yize (China, favorit 10) - Hossein Vafaei (Iran).

“Am fost tăntălău”. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri
Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
